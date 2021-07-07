Argentina vence a Colombia en penales y habrá Final soñada

Argentina jugará la final de la edición 47 de la Copa América el próximo sábado ante Brasil al imponerse este martes 3-2 en la tanda de penaltis a Colombia, tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario.

Argentina buscará su decimoquinto título de Copa América el sábado en el estadio Maracaná, desde el último que alcanzó en la edición de 1993 en Ecuador.

Los goles en el estadio Mané Garrincha fueron convertidos por Lautaro Martínez en el minuto 7 y Luis Díaz igualó para Colombia al 61'.

La Albiceleste comenzó ganando con gol de Lautaro Martínez, tras pase de Lionel Messi. Fue la quinta asistencia de Messi y el tercer gol de Martínez en el torneo.

A los cuatro minutos Argentina dio el primer aviso con un cabezazo de Nicolás González que se fue desviado.

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En el minuto 7, De Paul se juntó con Lo Celso y este filtró el balón a Messi que de espaldas en el área y ante la marca de Yerry Mina asistió a Martínez, que solo remató para el 1-0.

Colombia respondió dos minutos después con un zurdazo de Cuadrado que atajó el portero Emiliano Martínez.

A los 37 minutos la selección cafetera reaccionó y un disparo de media distancia de Wilmar Barrios pegó en el vertical. Mina también buscó al 38' el empate con un cabezazo que dio en el larguero.

La Albiceleste se sacudió de la ofensiva colombiana cuando al 43' González cabeceó al piso, tras cazar un centro de Messi, y Ospina de rodillas controló y envió al tiro de esquina.

En esa jugada el árbitro venezolano Jesús Valenzuela pidió revisar al VAR un posible penalti a favor de Argentina, que el videoarbitraje desestimó.

Reinaldo Rueda se jugó todas sus cartas y le funcionó

Para la segunda parte el seleccionador colombiano Reinaldo Rueda se la jugó toda: envió de entrada a Frank Fabra, Edwin Cardona y Yimmi Chará por William Tesillo, Rafael Borré y Gustavo Cuéllar, respectivamente.

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Y a los 60 envió a Miguel Borja a la cancha por Duván Zapata. Todo le salió a Rueda porque a los 61' Luis Díaz aprovechó un pase largo en la izquierda y sin ángulo y cayéndose remató al segundo palo y empató el partido 1-1.

Argentina, aunque desconcertada por la igualdad, volvió a atacar. Barrios salvó a Colombia del segundo tanto en la línea de gol a los 73 y Messi mandó un balón al poste en el 81.

Con el 1-1 los equipos dirimieron el finalista en la tanda de penaltis que le fue favorable a Argentina por 3-2.

EFE