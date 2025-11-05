Manchester City 2-0 Borussia Dortmund: VER EN VIVO Y GRATIS el resultado de la Jornada 4 de la Champions League, marcador online

La Jornada 4 de la Champions League presenta grandes juegos este 5 de noviembre que corresponde a la Jornada 4 del torneo, incluyendo el enfrentamiento entre el Manchester City y el Borussia Dortmund que podrás seguir ahora en todo lo ocurrido minuto a minuto, gratis y online, con el resultado actualizado y los anotadores en el enfrentamiento.

Cuando se juega la Jornada 4, el Borussia Dortmund se encuentra ubicado en el octavo sitio con siete unidades, lo que lo coloca dentro de los Octavos de Final en este instante aunque están por jugarse más fechas, pues son ocho en total de la fase de liga.

El equipo alemán se mete al Etihad Stadium buscando los tres puntos, pero ante un sinodal muy complicado de derrotar como es el City de Guardiola que por su parte mandará lo mejor a su alcance para sacar el resultado en casa.

El City, ahora está en el noveno escalón, en zona de Playoff, también con siete puntos y teniendo una diferencia de goles en relación al Dortmund, lo que convierte al partido uno muy cerrado.

¿Qué equipo actualmente es el líder en la Champions League?

El equipo con el mejor paso en la Champions League, es el cuadro del Bayern Munich, con 12 puntos y una diferencia de más 11 goles, igualado con el Arsenal, que no ha recibido goles en contra.

Inter es otro equipo que tiene su arco en ceros en tres partidos y hoy ve acción, buscando conservar también esa defensa de hierro.