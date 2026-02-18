¿Bombazo histórico en la Premier? Manchester United sueña con una estrella del Liverpool

Una noticia sacudió a la Premier League y al futbol mundial: el Manchester United evalúa la posibilidad de incorporar a Alexis Mac Allister si el mediocampista decide buscar un nuevo destino después de la Copa del Mundo.

La directiva de Old Trafford considera que fichar al "10" del Liverpool sería un golpe de autoridad en el mercado. Sin embargo, la histórica rivalidad entre ambos gigantes del futbol inglés convierte cualquier negociación en una misión de alto voltaje. Desde el traspaso de Phil Chisnall en 1964 no se registra un pase directo entre los dos clubes. Casos como los de Michael Owen o Paul Ince, que vistieron ambas camisetas en distintos momentos, son excepciones contadas. Hoy, repetir algo así parece casi imposible.

Ratcliffe quiere dar el golpe

Mac Allister, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, tiene contrato con Liverpool hasta 2028. No obstante, según el diario Mirror, atraviesa una temporada complicada, en sintonía con el bajón colectivo del equipo.

En Old Trafford, el interés es fuerte, especialmente por parte del nuevo copropietario Sir Jim Ratcliffe, quien busca dejar abiertas todas las puertas para el próximo verano. Eso sí, la operación solo sería viable si el United asegura su clasificación a la Champions League.

El club también sigue a Adam Wharton, Carlos Baleba y Elliot Anderson como alternativas en el mediocampo, pero el argentino es el nombre que realmente seduce.

¿Trueque en puerta?

El diario Express incluso plantea la posibilidad de un intercambio. Entre los nombres que podrían entrar en la negociación aparece Kobbie Mainoo, joven promesa del United con características similares a las de Mac Allister. Sin embargo, su crecimiento y su vínculo emocional con el club complicarían cualquier salida hacia un rival directo.

Otras opciones serían Manuel Ugarte, quien no logró consolidarse en Manchester, y Mason Mount, talento que no ha terminado de explotar en los Red Devils y podría considerar un cambio de aires.

Mac Allister llegó a Liverpool en 2023 desde Brighton por 55 millones de libras y fue clave en la obtención de la Premier. Hoy, con el equipo en la sexta posición y fuera de zona de Champions, el panorama podría influir en su futuro. La pregunta está en el aire: ¿se animarán dos enemigos históricos a protagonizar el pase más impactante de las últimas décadas? En Inglaterra, el mercado ya empezó a calentarse.

