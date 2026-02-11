Manchester City vs Fulham: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Raúl Jiménez en la Jornada 26 de la Premier League; marcador online

La jornada 26 de la Premier League 2026 ofrece este miércoles un duelo de alto voltaje en el Etihad Stadium, donde el Manchester City recibe al Fulham del mexicano Raúl Jiménez.

El Manchester City llega como sublíder con 50 puntos, a seis unidades del líder Arsenal, y con la presión del Aston Villa que acecha a solo tres puntos. Tras su remontada frente al Liverpool el fin de semana, los dirigidos por Pep Guardiola no pueden permitirse tropiezos si quieren mantener viva la lucha por el título.

Por su parte, el Fulham ocupa la 12ª posición con 34 puntos, navegando en la media tabla y con la necesidad de sumar para acercarse a los puestos europeos. El equipo londinense, dirigido por Marco Silva, llega tras dos derrotas consecutivas que frenaron su impulso en la liga

¿A qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Fulham de hoy 11 de febrero 2026?

13:30 horas tiempo del centro de México

Etihad Stadium

Pronóstico del partido del Manchester City vs Fulham

El pronóstico es una victoria cómoda para el Manchester City, que buscará mantener su racha positiva y seguir en la lucha por la Premier. Fulham podría complicar en momentos puntuales, pero la diferencia de calidad y la localía hacen que el escenario favorezca ampliamente a los “citizens”.

TE PUEDE INTERESAR: