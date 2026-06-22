¿Qué NECESITA Uruguay para calificar a fase de eliminación directa del Mundial 2026?

Uruguay necesita de un milagro para avanzar a la fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras empatar con Cabo Verde en la segunda jornada de actividad. Los charrúas ocupan el segundo lugar del Grupo H porque suman dos puntos y deben ganar en la última fecha para aspirar a pasar a los 16vos de final del torneo.

El equipo de Marcelo Bielsa tiene la espalda contra la pared tras hilar dos empates en sus primeros dos juegos de la Copa del Mundo. Ahora, el conjunto uruguayo debe vencer a España para poder pasar con cinco puntos como líder del Grupo H. Eso solo podría pasar si Cabo Verde y Arabia Saudita empatan su último juego. En caso de no lograr esa igualdad, un triunfo de los africanos los mandaría a la segunda posición mientras que el de los árabes los mantendría en la posición de honor.

El modelo de predicción de The Athletic les da un 36 por ciento de avanzar a la siguiente ronda, pero eso se divide en 14 como primer lugar, 15 como tercero y apenas el seis por ciento en segundo. La cuestión es que quedar en tercero y fuera es del 49 por ciento y solo tienen el 15 por ciento de probabilidad de quedar en el fondo del Grupo H.

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Uruguay podría pasar como tercer lugar

Uno de los escenarios más complicados para Uruguay implica pasar como tercer lugar. Para ello necesitaría empatar contra España y que Cabo Verde se imponga a Arabia Saudita. De esa manera, los charrúas podrán enfrentar al primer lugar de los Grupos A,G, I o L. Eso significa que podría enfrentar a México, Bélgica, Francia o a Inglaterra.

Sin embargo, en este escenario tendría que viajar a distintas sedes. En caso de enfrentar a la selección azteca, el duelo sería en la capital mexicana-. Contra los belgas sería en Seattle. Ante los franceses deberían trasladarse a Filadelfia. El duelo contra los ingleses implicaría jugar en Atlanta.