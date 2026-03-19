OFICIAL: Futbolista mexicano es convocado por otra selección en plena fecha FIFA

Este jueves 19 de marzo, se dio a conocer que un futbolista mexicano ha sido convocado por otra selección para la fecha FIFA de marzo, por lo que, ya no podrá ser convocado nunca más por la Selección Mexicana y la Copa Mundial de la FIFA 2026 la jugará defendiendo otros colores si es que lo convocan.

Se trata de la Selección de Canadá que HOY dio a conocer su convocatoria para sus dos encuentros amistosos ante Islandia y Túnez y dentró de sus seleccionados aparece Marcelo Flores.

La sélection du #CANMNT annoncée pour les derniers matchs à Toronto avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 🍁



Samedi 28 Mars | 🇨🇦 v. 🇮🇸

Mardi 31 Mars | 🇨🇦 v. 🇹🇳

BMO Field, Toronto



BILLETS 🎫: https://t.co/UrkmcJhFex pic.twitter.com/xdebiGrQe9 — CANMNT (@CANMNT_Official) March 19, 2026

El futbolista de Tigres ha tomado la decisión de poder jugar con Canadá, soñando ser convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de no ser convocado por México en los últimos meses.

Convocatoria de Canadá para enfrentar a Islandia y Túnez

El entrenador Jesse Marsch decidio convocar a un total de 28 jugadores que se perfilan para ser los elegidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los tres porteros de Canadá son Maxime Crépeau del Orlando City SC, Owen Goodman del Barnsley FC y Dayne St. Clair del Inter Miami FC.

Los defensores seleccionados son: Derek Cornelius del Rangers FC, Luc de Fougerolles del FCV Dender, Richie Laryea del Toronto FC, Jahkeele Marshall-Rutty de los New York Red Bulls, Kamal Miller de los Portland Timbers, Ralph Priso del Vancouver Whitecaps FC, Niko Sigur del Hajduk Split y Joel Waterman del Chicago Fire.

Los mediocampistas son: Ali Ahmed del Norwich City FC, Tajon Buchanan del Villarreal CF, Mathieu Choinière de LAFC, Marcelo Flores de Tigres, Junior Hoilett de Swindon Town FC, Ismaël Koné de US Sassuolo, Liam Millar de Hull City FC, Jonathan Osorio de Toronto FC y Nathan Saliba de RSC Anderlecht.

Por último, los delanteros son: Jonathan David de Juventus, Daniel Jebbison del Preston North End FC, Cyle Larin del Southampton FC, Tani Oluwaseyi del Villarreal CF, Aribim Pepple del Plymouth Argyle y Jacen Russell-Rowe del Toulouse FC.

¿Por qué Marcelo Flores puede jugar con Canadá?

Marcelo Flores tiene una triple nacionalidad: canadiense (por nacimiento en Ontario), mexicana (por su padre) e inglesa. Aunque ya había decidido representar a México en su momento, en febrero de 2026 solicitó su cambio de nacionalidad deportiva para representar a la selección de Canadá buscado disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

