ÚLTIMA HORA: Seleccionado Nacional regresará del retiro para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Hace dos años que Marcelo Moreno Martins anunció su retiro de las canchas; sin embargo, el Repechaje Intercontinental y la posibilidad de que la Selección de Bolivia califique a la Copa Mundial de la FIFA 2026 lo harían cambiar de opinión y regresar a las canchas en los próximos días.

Marcelo Moreno Martins alista su regreso a las canchas para llevar a Bolivia al Mundial

Marcelo Moreno Martins, se prepara para regresar a las canchas a sus 38 años y se encuentra en la recta final de su preparación física con miras a su retorno a las canchas que se efectuará con el Oriente Petrolero de su país, equipo en el que debutó profesionalmente en 2003.

Su retorno al futbol está encaminado a vestir de nuevo la camiseta de la Selección de Bolivia que en marzo disputará el Repechaje Intercontinental ante Surinam y en caso de vencer al combinado de Concacaf avanzará por el partido que otorga el boleto ante Irak a disputarse en Monterrey.

Incluso el director técnico de La Verde, Óscar Villegas, y el presidente de la Federación Boliviana de Futbol, Fernando Costa, dejaron abiertas las puertas de su posible retorno al seleccionado nacional tras conseguir el boleto al Repechaje.

"Tenemos una gran oportunidad después de 30 años de estar en un Mundial y debemos recurrir a todo el talento que tenemos", dijo el mandamás boliviano.

Y es que no se trata de un jugador cualquiera, sino del máximo anotador en la historia de Bolivia con 31 anotaciones y en el tercer máximo goleador en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas con 22 tantos.

Moreno Martins desarrolló una extensa carrera profesional con Oriente Petrolero, Vitoria, Cruzeiro, Shakhtar Donetsk, Werder Bremen, Wigan, Gremo, Flamengo, Changchun Yatai, Wuhan, Cangzhou, Cerro Porteño e Independiente del Valle.

