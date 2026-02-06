Delantero mexicano tendrá cláusula de rescisión de 80 millones de euros

Matheus Reis, delantero mexicano de 18 años que milita en el Fluminense, es visto como una promesa por su equipo y ha sido renovado hasta el 2030 con una importante cláusula de rescisión que busca blindarlo para futuras transacciones ante el interés que ha despertado de clubes europeos.

Matheus Reis, delantero mexicano, tendrá clausula de rescisión de 80 MDE

A través de sus redes sociales, el Fluminense confirmó la renovación de contrato de Francisco Matheus dos Reis por dos años más hasta 2030 y, de acuerdo con la prensa brasileña, con una clausula de rescisión de 80 millones de euros que solo podría ser cubierta por equipos brasileños.

"Estoy muy contento de haber logrado este objetivo. Era algo que deseaba y estoy muy agradecido y feliz por esta renovación. Está sucediendo como quería, empecé la temporada jugando, debutando como profesional. Gracias a Dios pude debutar bien y ayudar al equipo. Y, si Dios quiere, esto fue solo el comienzo y todo nos saldrá bien este año", dijo Matheus tras firmar su renovación.

Reis nació en la Ciudad de México el 2 de abril de 2007 y es hijo del exfutbolista Elías Reis, quien militó en México con Pumas Morelos, por lo que cuenta con ambas nacionalidades.

El juvenil, que se desempeña como extremo por izquierda y ya ha tenido minutos en el primer equipo del Fluminense, además de haber ganado el Campeonato Brasileño y la Copa de Brasil Sub-17.

Mathues Reis ya ha recibido convocatorias para representar a la Selección Brasileña Sub 17 y a la Selección Mexicana Sub 18 y Sub-20; sin embargo, ha expresado su deseo por representar al Scratch du Ouro mayor cuando se presente la oportunidad.

