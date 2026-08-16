¡Marco Fabián no se ha retirado! Este es el equipo en donde le gustaría hacerlo

Tiene 36 años de edad, nació el 21 de julio de 1989 y ha formado parte de las mejores ligas de futbol en el mundo; sin embargo, la realidad es que Marco Fabián de la Mora se ha mantenido en el profesionalismo hasta ahora, por lo que su retiro aún no luce cercano.

cruz azul

Marco Fabián, que formó parte de equipos como el Guadalajara y Cruz Azul, entiende que su retiro de las canchas está cerca; sin embargo, también reconoce que aún tiene un poco de futbol por entregar, por lo que este es el club en el que buscaría despedirse de las canchas.

¿En qué equipo buscaría retirarse Marco Fabián?

Fue durante el Juego de Estrellas entre la Liga BBVA MX y la MLS que Marco Fabián hizo acto de presencia para confesar que aún no busca retirarse por completo del futbol, por lo que entiende que existe un equipo en el que buscaría decirle adiós al profesionalismo.

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Bajo este contexto, vale decir que, para Marco Fabián, la única forma de retirarse del futbol sería a través del Rangers de Andorra, club del que es presidente y al que volvería al terreno de juego solamente si es que el club accede a la ronda previa de la UEFA Champions League.

“Vamos a darnos un último año. Sé que la edad sigue pasando factura, pero es uno de mis grandes sueños (disputar la Champions League). Ahí voy a estar, seguramente unos minutos, pero anunciando mi retiro ahora sí”, explicó Marco Fabián en una charla con Fox.

¿En qué equipo le fue mejor a Marco Fabián?

Si bien tuvo un gran paso por todos los equipos en los que ha estado, la realidad es que Marco Fabián vivió un proceso realmente atractivo tanto en Chivas y Cruz Azul. Con el Rebaño Sagrado sumó 58 goles en 234 partidos, mientras que con los celestes registró 9 dianas en 43 compromisos.