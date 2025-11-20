deportes
Marco Verde anuncia en conferencia de prensa su rival para la pelea del 13 de diciembre

Marco Verde tendrá su cuarta pelea del 2025; Raphael Igbokwe será su rival para cerrar el año de su debut profesional y sucederá ante su familia y amigos en Mazatlán.

marco verde pelea diciembre mazatlan
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
El peleador mexicano Marco Verde anunció este miércoles a Raphael Igbokwe como su rival para la pelea que sostendrán el 13 de diciembre en Mazatlán, Sinaloa y donde el medallista olímpico tendrá la chance de encontrarse con su familia y amigos, buscando sobre todo cerrar el 2025, año de su debut.

Marco Verde, con su equipo de trabajo y en sintonía con Eddy Reynoso quien es su manejador, trazaron un camino de cuatro combates este año y está por consumarse ese plan, aunque para que sea totalmente exitoso, deberá de doblegar a Raphael Igbokwe, a quien la fuerza, resistencia y velocidad, parecen ser sus características.

Raphael Igbokwe, el rival de Marco Verde

Raphael Igbokwe, de los Estados Unidos y de 33 años de edad es el rival en turno de Marco Verde y busca hacer tropezar al mexicano. Tiene una marca en el pugilismo profesional de 17 victorias con siete nocauts y seis derrotas con tres nocauts.

De apodo 'trouble' y oriundo en Houston, Texas, será el encargado de medirse en el CUM Centro de Usos Múltiples en combate que podrás ver el 13 de diciembre a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

Los resultados de las tres peleas de Marco Verde

-3 de mayo venció en el primer round a Michel Pollina en Mazatlán

-12 de julio venció por decisión unánime a Cristian Montero en Culiacán

.13 de septiembre venció a Sona Akale en Las Vegas noqueando en tres rounds

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

