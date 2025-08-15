Amir Khan le advierte a Terence Crawford a un mes de su pelea: ‘Canelo Álvarez tiene un poder devastador’

El ex boxeador británico Amir Khan, lanzó una fuerte advertencia que debería de considerar seriamente Terence Crawford, adelantando que Saúl Canelo Álvarez con sus golpes, puede terminar una pelea, todo esto de cara al choque que está a un mes de suceder en Allegiant Stadium de Las Vegas.

Canelo, de 34 años de edad y más vigente que nunca en el pugilismo por su técnica y la personalidad que ha construido con los años, se enfrenta a un gran boxeador con múltiples honores como lo es Terence Crawford invicto y dos veces campeón indiscutido.

OJO con la declaración de Amir Khan, que Crawford debe considerar en referencia al poder de Canelo

El boxeador Terence Crawford , quien sube dos divisiones de los superwelter a los supermedianos, se mide ante un 168 natural como es Canelo con dinamita en los puños y una defensa que ha dado de qué hablar en sus casi 20 años de carrera.

“Soy el peleador que ha enfrentado a ambos chicos. Creo que Canelo tiene un poder devastador, quiero decir que Canelo es muy fuerte, demasiado fuerte y su poder devastador es un factor”.

Recalcó que tiene quizás más habilidades Canelo y ventajas, pero Crawford está fresco al no tener tantas batallas duras y sumado a su fenomenal boxeo tiene la oportunidad de vencer y llegar a la cima del deporte.

Amir Khan ve la victoria ligeramente en favor de Crawford

Además el ex ganador de medalla en Atenas con Inglaterra, recalcó que por poco, pronostica que la victoria será para Crawford.

“Va a ser una pelea muy cerrada. Creo que tal vez diré 55 % en favor de Crawford y 45 % Canelo, porque siente que Crawford es más fresco y no ha recibido tantas palizas”, comentó en entrevista EXCLUSIVA con Box Azteca en conexión de México hacia Arabia Saudita.

