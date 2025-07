COMUNICADO OFICIAL de Eddy Reynoso, reconocido como mejor entrenador de boxeo del mundo

El entrenador de boxeo Eddy Reynoso ha lanzado este jueves un comunicado, en el que busca aclarar diversos puntos de su actividad en el pugilismo, explicando que desde su rol de entrenador o manager, su atención no incluye nunca temas de nutrición, uso de suplementos o alimentación, todo ello en reacción al resultado adverso del boxeador mexicano Chihuas Rodríguez, quien fue ligado equivocadamente a Eddy Reynoso.

Y es que el peleador Chihuas Rodríguez subió una postal a sus redes sociales a un lado de Eddy Reynoso, por lo que un sector de la opinión pública creyó que tenían un vínculo de entrenador y peleador.

Eddy Reynoso, explicó en su comunicado que no tiene vínculo de ese tipo, y que solo se limita a un acuerdo comercial de promoción con su marca No Boxing No Life, así como su apoyo en tres peleas con su promotora Clase y Talento.

Eddy Reynoso, es tajante sobre su actividad y labor con sus peleadores

Para no dejar lugar a dudas y esperando que con este comunicado se terminen de aclarar supuestos, Eddy Reynoso recalcó hasta dónde se limita su actividad como entrenador o manager.

“Considero injusto que por salir en una foto apoyando al muchacho, se me quiera responsabilizar de situaciones ajenas a mi trabajo. En mi posición como entrenador o manager, no tengo nada que ver con los planes de nutrición de mis peleadores. No cocino para los peleadores, no compro su comida, no les doy suplementos, no recomiendo suplementos y desde luego, no les doy sustancias prohibidas”.

Eddy Reynoso, un comprometido con el boxeo y con la honestidad en el deporte

Eddy Reynoso además quiso fijar una postura, en la que sostiene y reitera que apoya al boxeo, y a los peleadores los seguirá apoyando para la conquista de sus metas en un deporte que “su pasión y razón de ser”.

Remató comentado que “Apoyo las pruebas de drogas y el boxeo limpio y espero que todas las personas con las que trabajo compartan los mismos valores.

“Agradezco mucho a los medios serios que han encargado de investigar a fondo y que se han expresado correctamente de mi persona”.