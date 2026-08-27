Marcos Vázquez, entrenador personal: “Nos obsesionamos con los suplementos para vivir más, pero olvidamos esto”

La búsqueda de una vida más larga ha provocado que millones de personas coloquen su atención en suplementos, medicamentos y nuevas terapias. Productos que prometen retrasar el envejecimiento ganaron popularidad durante los últimos años, aunque podrían estar desviando el foco de lo verdaderamente importante.

Marcos Vázquez, entrenador personal y divulgador especializado en salud, explicó que muchas personas invierten grandes cantidades de dinero en soluciones novedosas mientras descuidan los hábitos que cuentan con mayor respaldo científico. Su reflexión dejó en evidencia cuáles son las bases para aumentar la esperanza de vida y, principalmente, llegar a la vejez en mejores condiciones.

¿Qué olvidamos por consumir suplementos para vivir más?

Durante una entrevista en el podcast La Fórmula del Éxito, Vázquez señaló que la actividad física, un descanso adecuado, una buena alimentación y las relaciones sociales conforman la base de la longevidad. También destacó la importancia del contacto con la naturaleza y recibir luz natural durante el día.

“En el mundo de la longevidad se hace mucho énfasis en el nuevo suplemento, el nuevo fármaco o la nueva terapia. Pero, por favor, no olvidemos lo que realmente nos va a dar tanto longevidad como calidad de vida”, expresó.

El descanso adecuado, comer saludable y realizar actividad física son los pilares de la longevidad

Luego, agregó: “En la base de esa pirámide sigue estando la actividad física, el descanso adecuado, la buena alimentación, el contacto social, la naturaleza y la luz solar”.

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El especialista no descartó completamente los suplementos o tratamientos modernos, ya que pueden resultar útiles en determinados casos. Sin embargo, sostuvo que ninguno puede reemplazar a los hábitos básicos que protegen la salud.

La evidencia científica coincide con gran parte de su postura. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine, realizado con más de 660 mil personas, encontró que cumplir con el mínimo recomendado de actividad física estuvo asociado con una reducción cercana al 31% en el riesgo de mortalidad.

La actividad física es uno de los pilares de la longevidad

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos realicen entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada por semana. Además, aconseja incorporar ejercicios de fuerza y limitar el tiempo que una persona permanece sentada.

No es necesario convertirse en un atleta para obtener beneficios. Distintas investigaciones señalan que cualquier cantidad de movimiento es mejor que permanecer completamente inactivo. Caminar, subir escaleras o realizar actividades cotidianas también puede generar un impacto positivo.

Los suplementos, por el contrario, no demostraron los mismos resultados entre adultos sanos. Una revisión elaborada para el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos concluyó que las vitaminas y minerales producen poco o ningún beneficio para prevenir enfermedades cardiovasculares, cáncer o muerte en personas sin deficiencias conocidas.

Dormir mejor también puede ayudar a vivir más años

Vázquez señaló que respetar el ritmo circadiano y controlar la temperatura son dos aspectos importantes para mejorar el descanso. Para conseguirlo, recomienda recibir más luz durante el día y reducir la exposición a luces intensas durante la noche.

La ciencia respalda esta explicación. La luz ayuda a sincronizar el reloj biológico, mientras que un dormitorio demasiado caluroso puede aumentar los despertares y reducir algunas fases reparadoras del sueño.

Dormir bien|Unsplash

Un metaanálisis que incluyó a más de 1.3 millones de personas también encontró una relación entre dormir poco y un mayor riesgo de mortalidad. Sin embargo, los especialistas aclaran que no solamente importa la cantidad de horas, sino también la calidad y regularidad del descanso.

Una buena alimentación no depende de un superalimento

El entrenador también cuestionó la obsesión por encontrar alimentos milagrosos. Según explicó, resulta mucho más importante mantener un patrón alimentario saludable que discutir si un producto aislado es ecológico o convencional.

Diversas revisiones científicas relacionan los patrones mediterráneos, DASH y predominantemente vegetales con una menor mortalidad. En cambio, no existe evidencia suficiente para afirmar que los alimentos orgánicos sean siempre más nutritivos.

La conclusión de Vázquez es clara: antes de buscar la última cápsula o terapia de moda, conviene revisar el movimiento diario, el sueño, la alimentación y los vínculos sociales. Esos hábitos no prometen resultados instantáneos, pero continúan siendo las herramientas con mayor respaldo para vivir más y mejor.