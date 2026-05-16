El método de un naturalista para llegar a los 100 años y con una mente brillante

La salud es considerada el pilar fundamental para una vida larga y de calidad. Sin embargo, son muchos los factores que influyen para que podamos alcanzar la longevidad y que esta sea con salud y lucidez mental.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la longevidad no solo como la extensión cronológica de la vida, sino como parte del envejecimiento saludable, un proceso continuo de optimización de oportunidades para mantener la salud física, mental y social.

La longevidad de David Attenborough

En torno a este tema, el pasado viernes el naturalista británico David Attenborough cumplió 100 años de vida y todas las miradas apuntaron hacia él con el objetivo de conocer su secreto. Lejos de ocultarlo, puso el foco en mantener un propósito de vida inquebrantable ya que eso lo impulsa a levantarse cada mañana con entusiasmo.

Además, de acuerdo a sus afirmaciones, lejos de una jubilación tradicional ha elegido seguir trabajando y asumiendo proyectos desafiantes. David Attenborough afirma que esta actividad constante mantiene sus funciones ejecutivas en forma pero también actúa como un escudo contra el estrés y el aislamiento.

¿Cómo llegar a los 100 años?

David Attenborough añade que para llegar a los 100 años ha incorporado hábitos como el de mantener una filosofía de bienestar basada en la simplicidad y la observación consciente. El naturalista precisa que uno de sus ejercicios más personales consiste en dedicar al menos diez minutos diarios a sentarse en silencio absoluto en la naturaleza, permitiendo que el entorno se revele sin distracciones.

En su experiencia, este hábito de "paciencia activa" reduce los niveles de cortisol y mejora el enfoque mental, práctica que complementa con un movimiento físico natural, priorizando las caminatas habituales y el uso de escaleras sobre rutinas de gimnasio intensas.

Por último, David Attenborough remarca que su vitalidad se apoya en una alimentación predominantemente vegetal y en una profunda conexión emocional con el medio ambiente. Esto se traduce en que al reducir el consumo de carnes y mantener una curiosidad intelectual inagotable, ha logrado preservar su lucidez, demostrando que la pasión por aprender y el respeto por la naturaleza son claves para un envejecimiento saludable y la longevidad de la que hoy goza.