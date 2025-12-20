Zapatillas de Kobe Bryant serán subastadas por más de $10 millones de dólares

Las zapatillas de Navidad de Kobe Bryant harán historia al subastarse por más de $10 millones de dólares en la plataforma Joopiter. La millonaria cifra representa el monto base a partir del cual se podrá pujar en lo que muchos expertos creen que podría dejar un número histórico.

Expertos afirman que existe toda una serie de elementos que permiten prever que estas zapatillas puedan generar una puja histórica pues se tratan de una pieza especialmente rara debido a su historia y a que fueron utilizadas por Bryant en un partido frente a Lebron James.

Te puede interesar: Las 4 estrellas que se convirtieron en campeones de la WWE por accidente

¡EL IMÁN HUMANO! | Nahuel se queda con TODO en la FINAL | Toluca vs Tigres | Final Vuelta

Origen de las zapatillas Grinch de Kobe Bryant

Kobe debutó las Nike Kobe 6 Grinch el 25 de diciembre de 2010 contra LeBron James y Miami Heat en Staples Center, donde Lakers cayeron 80-96 aunque Bryant anotó 17 puntos clave. Su diseño verde escamoso, inspirado en Black Mamba y el Grinch, ganó fama instantánea como las únicas usadas en juego oficial, con textura de serpiente y Zoom Air creados por Eric Avar para Nike.

Post-partido, Bryant las autografió con mensaje personal, elevando su valor único antes de exhibirlas en Beverly Hills para la subasta. Caitlin Donovan de Joopiter destacó su rareza histórica, algo que el mundo de los coleccionistas las convierten en una pieza única y por tanto de mayor valor.

La subasta de las Nike Kobe 6 ‘Grinch’ empezará a partir de $10 millones de dólares y se espera que la puja final pueda ser considerablemente más alta|Joopiter

Explosión del Mercado Memorabilia

El mercado de coleccionistas de zapatillas deportivas representa un fenómeno global valorado en más de $30 mil millones anuales, impulsado por la pasión sneakerhead que transforma pares limitados en inversiones de alto rendimiento.

Las proyecciones apuntan a que para el 2030 este mercado de lujo de artículos deportivos de colección podría ubicarse en torno a los $40 mil millones de dólares. En este mercado plataformas como Joopiter y Heritage Auctions se han encargado de posicionarse como referentes en lo que a subastas de ítems raros se refiere.

Las piezas autografiadas añaden una capa exclusiva a este ecosistema, multiplicando valores hasta 20 veces gracias a la conexión emocional que pueden generar por contar con las firmas de leyendas. Certificadas por expertos como PSA, zapatillas firmadas por Kobe Bryant o LeBron James se convierten en reliquias únicas, con subastas que rompen récords al fusionar deporte y arte personal. Coleccionistas buscan no solo rareza, sino historias vivas que trascienden el calzado hacia objetos de culto coleccionable.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Ancelotti se va de Brasil tras discutir con la directiva