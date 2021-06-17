María Fassi recibe exención para el Women’s PGA Championship

Maria Fassi, de México, y Gabi Ruffels, de Australia, han aceptado una exención especial para competir en el KPMG Women’s PGA Championship 2021, del 22 al 27 de junio, en Atlanta Athletic Club en Johns Creek, Georgia.

Estas dos exenciones, otorgadas anualmente, apoyan a dos de los aspirantes a talentos más importantes del mundo en su lucha por la grandeza en un escenario de Major como lo es el Women’s PGA Championship.

Fassi, de 23 años, jugará por segunda ocasión desde que se sometió a una cirugía de rodilla izquierda a fines de abril, lo que provocó que se perdiera seis semanas de acción y no pudiera jugar el U.S. Women’s Open a principios de este mes, pero regresó, del 10 al 13 de junio, en el LPGA MEDIHEAL Championship.

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NEW: Maria Fassi & Gabi Ruffels have each accepted a special exemption to compete in the 2021 #KPMGWomensPGA at Atlanta Athletic Club next week.https://t.co/P0hcGuDZU0 — KPMGWomensPGA (@KPMGWomensPGA) June 17, 2021

Fassi se convirtió en profesional en el Women’s U.S. Open 2019 y terminó T-12. Hasta el momento su mejor resultado profesional fue un empate por el noveno lugar en el Marathon LPGA Classic 2020 presentado por Dana.

La campeona de la NCAA en 2019 durante sus días en la Universidad de Arkansas también fue condecorada en sus días de amateur, ganando el premio ANNIKA de 2018 y 2019 como la mejor jugadora de golf universitario femenino. Asimismo, ganó el Campeonato Nacional de Aficionadas consecutivos en 2015 y '16 y terminó subcampeona en la edición inaugural del Augusta National Women’s Amateur en 2019.

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"No podía dejar de sonreír", dijo Fassi sobre la notificación de que recibiría una exención especial. "Es un (campeonato) genial, fácilmente uno de mis favoritos. Estoy muy feliz de volver a jugar este año. Jugué en Atlanta Athletic Club con un amigo en abril y el campo de golf estaba en muy buen estado entonces, así que estoy bastante seguro de que será aún mejor en la semana del campeonato. Es una gran prueba de golf. Tienes que golpear la bola derecho ... mucho tiempo también ayuda ".

