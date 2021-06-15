Phil Mickelson en busca de su primer U.S. Open

Phil Mickelson cree que tiene una oportunidad única de completar el Career Grand Slam. “Lefty” jugará esta semana en San Diego, su ciudad natal, tras su impresionante triunfo en el PGA Championship.

Sólo nueve días antes de viajar en el tiempo en Kiawah Island para convertirse en el campeón de Major más veterano, Mickelson había aceptado a regañadientes una exención especial para disputar la edición 121 del Abierto de los Estados Unidos en Torrey Pines, donde celebrará su cumpleaños 51 este miércoles, un día antes de que comience el torneo.

Esa exención era necesaria porque Phil había salido del top 100 del Ranking Mundial y la perspectiva de que se uniera a Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus y Tiger Woods para ganar las cuatro Majors parecía cada vez más descabellada.

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"Es una oportunidad única porque nunca he ganado un Abierto de Estados Unidos", destacó Mickelson después de una ronda de práctica en Torrey Pines.

"Está en mi patio trasero. Tengo la oportunidad de prepararme adecuadamente y quería hacer el trabajo correcto", añadió.

Para conseguirlo, Mickelson admitió que se aisló por completo del mundo exterior y que tampoco siente ningún tipo de presión extra.

"Así que apagué todo el ruido. Apagué mi teléfono. Apagué muchas otras cosas para poder concentrarme en esta semana y realmente dar mi mejor oportunidad para tratar de jugar lo mejor posible. Ahora, siempre necesitas un poco de suerte, siempre necesitas que las cosas se unan y hagan clic, pero sé que estoy jugando bien y sólo quería darme todas las oportunidades para llegar en mi mejor momento".

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Mickelson tiene un récord de seis segundos lugares en el U.S. Open, el más reciente en Merion 2013, donde terminó dos golpes detrás del inglés Justin Rose. También acarició la gloria en Pinehurst 1999, donde terminó un golpe detrás de Payne Stewart, y en Winged Foot 2006, cuando un doble bogey en el hoyo 72 le hizo perder por uno ante el australiano Geoff Ogilvy.

Un título del Abierto de los Estados Unidos es el único que le impide a Phil Mickelson completar el Career Grand Slam, es decir, haber ganado al menos una vez todos los campeonatos mayores de golf.

