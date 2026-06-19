OFICIAL: Marruecos anota el gol más rápido del Mundial 2026

Marruecos sorprendió a todos con una anotación tempranera contra Escocia. Ismael Saibari anotó el gol más rápido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al abrir el marcador en el Estadio de Boston a los 70 segundos de haber iniciado el encuentro.

Saibari, jugador del PSV Eindhoven que apunta al Bayern Munich, consiguió su segundo tanto del torneo internacional con un derechazo letal tras una asistencia de Brahim Díaz. El portero Angus Gunn no pudo hacer nada ante el disparo cruzado y potentísimo del atacante marroquí. De por vida, el delantero ha jugado 32 partidos para la Selección Nacional de Marruecos con el encuentro de esta tarde. Con el gol de esta tarde en Boston llegó a 11 anotaciones con el uniforme de los “Leones del Atlas”.

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Los goles más rápidos en la historia de las Copas Mundiales

Aunque parezca increíble hay por lo menos 10 goles más rápidos que el de Saibari en la historia de las Copas Mundiales. La anotación más veloz fue conseguida en la edición de Corea Japón 2002 cuando Hakan Sukur marcó a los 11 segundos del duelo entre Turquía y Corea del Sur. Antes de eso, la anotación más rápida había sido lograda en la edición de Chile 1962 gracias al checoeslovaco Vaclav Masek en contra México a los 15 segundos.

El gol más rápido en la última década fue conseguido en Rusia 2018 por un danés. Matthias Jorgensen, de Dinamarca, le marcó a Croacia a los 55 segundos de su duelo de octavos de final donde los croatas se impusieron en la tanda de penaltis. En cuestión de anotadores de selecciones africanas, como es el caso de Marruecos, el récord le pertenece al ghanés Asamoah Gyan, quien le anotó a República Checa a los 68 segundos de su duelo en la edición de Alemania 2006.