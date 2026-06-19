Achraf Hakimi será juzgado por presunto abuso; esto se sabe del caso

Achraf Hakimi, jugador de la Selección de Marruecos, será juzgado en Francia por el delito de violación tras una denuncia presentada por una mujer en 2023, luego de que el Tribunal de Apelaciones rechazara el recurso presentado por la defensa del marroquí.

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Hakimi será juzgado el Francia por el delito de violación

Hakimi fue informado este viernes 19 de junio sobre su juicio por presunta violación ante el Tribunal de lo Criminal del departamento de Altos del Sena en donde tendrá que presentarse en una fecha por confirmar.

El marroquí está acusado por una mujer de haberla besado en la boca, levantarle la ropa y besarle los senos sin su consentimiento, luego de haberla citado en su casa en la localidad de Boulogne-Billarncourt, a las afueras de París, en febrero 2023, luego de más de un mes de intercambio de mensajes a través de redes sociales.

La mujer asegura que logró deshacerse de su agresor tras propinarle una patada y envió mensajes de texto a una amiga para que acudiera a recogerla.

Por su parte, Hakimi ha negado rotundamente las acusaciones desde el primer momento y admite haberla abrazado e intercambio de besos con consentimiento.

"Por fin podré hablar. He elegido callar durante años. Pensaba que mantenerme digno, tener paciencia y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las buenas decisiones", escribió Hakimi en sus redes sociales tras conocer la sentencia.

"Un relato que no es el mío está siendo contado en contra de mi familia, mi vida y, sobre todo, en contra de la verdad (...) Desde el primer día espero el juicio. Ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar", agregó.

En el juicio podría ser llamado a declarar como testigo Kylian Mbappé, amigo de Hakimi y suyo testimonio fue usado por la defensa para evitar el proceso.

|Reuters

¿Cómo denunciar un caso de violación?

Las personas que sean víctimas de violación en México tienen derecho a denunciar el delito ante la Fiscalía o el Ministerio Público de su entidad, donde las autoridades están obligadas a recibir la denuncia e iniciar una investigación. En caso de una situación de emergencia o riesgo inmediato, se recomienda llamar al 911 o acudir de forma urgente a un hospital para recibir atención médica especializada.

Además de presentar la denuncia, es importante que la víctima busque atención médica y psicológica lo antes posible, conserve cualquier evidencia relacionada con los hechos y proporcione a las autoridades la mayor cantidad de información disponible sobre lo ocurrido. Las fiscalías cuentan con áreas especializadas para la atención de delitos sexuales y deben garantizar acompañamiento jurídico, protección y acceso a servicios integrales durante todo el proceso.

¿Cuál es la pena por abuso sexual en Francia?

La legislación francesa contempla severas sanciones para los delitos sexuales. La agresión sexual, equivalente al abuso sexual sin penetración, puede castigarse con hasta cinco años de prisión y una multa de 75 mil euros, penas que aumentan en casos con agravantes. Por su parte, la violación, definida como cualquier acto de penetración sexual sin consentimiento, se castiga con una pena base de 15 años de reclusión criminal, que puede incrementarse a 20 años o más cuando la víctima es menor de edad, vulnerable o cuando concurren circunstancias agravantes previstas por la ley.

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