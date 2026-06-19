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Escocia vs Marruecos: Ver GRATIS y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión del viernes 19 de junio, juego del Grupo C del Mundial 2026; marcador en línea, por internet y online

Las Selecciones de Escocia y Marruecos disputan este viernes su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Escocia vs Marruecos
Escocia vs Marruecos

Escrito por: Francisco Fernández

Con información de: Sebastian Cortés , Oscar Rodríguez

Las Selecciones de Marruecos y Escocia vuelven a la actividad este viernes 19 de junio en compromiso de la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM a disputarse en el Estadio de Foxborough buscando asegurar su pase a la siguiente a la siguiente ronda.

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El conjunto escocés ganó en su primer partido ante Haití y necesita de sumar nuevamente tres puntos para asegurar la su continuidad en el torneo, mientras que Marruecos igualó en su presentación frente a Brasil en un gran partido.

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