Marruecos y la inesperada promesa que lanzó a México rumbo al Mundial 2030

Marruecos sorprendió al mundo del futbol luego de asegurar su pase a la ronda de octavos de final de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer en la tanda de penales a los Países Bajos, por lo que se confirmó como una de las mejores 16 selecciones de este evento deportivo.

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Lo curioso de esta situación no solo fue la llegada de Marruecos a esta instancia, sino lo que ocurrió después y la relación directa que tiene con México rumbo al Mundial del 2030, mismo que, en parte, se llevará a cabo en territorio africano. ¿Qué fue lo que ocurrió después?

Marruecos lanza promesa a México rumbo al Mundial 2026

Achraf Hakimi, capitán de la Selección, y Mohamed Ouahbi, entrenador de Marruecos, reconocieron el ambiente mexicano que se vivió en el BBVA Bancomer y aseguraron que esto ayudó a que su país tuviera la oportunidad de vencer a los Países Bajos en la ronda de penales.

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De hecho, fue el propio entrenador de la Selección de Marruecos quien aseguró que el pueblo marroqui buscará que la Selección de México se sienta correspondida en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2030, misma que será en su territorio, luego de lo vivido en este 2026.

“La próxima Copa Mundial de la FIFA se juega también en Marruecos y creo que en ese momento el pueblo devolverá lo que los fans mexicanos nos han dado hoy. Van a estar como en casa y van a tener un estadio lleno de aficionados”, explicó el DT en medio de la felicidad que significó su pase a octavos de final.

¿A quién enfrentará Marruecos en los octavos de final del Mundial 2026?

La Selección de Marruecos se dice lista para enfrentar la ronda de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de lo vivido frente a los Países Bajos, ahora los africanos se medirán ante Canadá el sábado 4 de julio en punto de las 11 de la mañana, tiempo centro de México.