Marruecos 0-1 Haití: gol de Lenny Joseph para abrir el marcador | Ver GRATIS y EN VIVO el resultado de la transmisión HOY miércoles 24 de junio, partido del Grupo C del Mundial 2026; marcador online de partido por internet
Sigue completamente en vivo el resultado del partido entre Marruecos y Haití en lo que será la definición del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en donde los africanos buscan el liderato del sector.
¡Se define el Grupo C! La Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está llegando a su final y este miércoles 24 de junio se jugará un espectacular partido entre Marruecos y Haití desde el espectacular Estadio Atlanta.
El conjunto marroquí comandado por el bicampeón de Champions League, Achraf Hakimi, llega como el gran favorito a este encuentro y de llevarse una goleada a favor, podría terminar como líder de grupo por encima de Brasil que se enfrentará a una complicada Escocia que también desea su boleto a los dieciseisavos de final.
Hasta el comento, la Verdeamarela es líder del sector C con 4 puntos y una diferencia de +3 goles, mientras que Marruecos, posee las mismas unidades pero con +1.
Por su parte, Haití llega prácticamente eliminado a este partido y sin ninguna esperanza de clasificar a la fase final, por lo que solamente buscarán cerrar con diginidad su participación.
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