Marruecos vs Haití: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 24 de junio, partido del Grupo C del Mundial 2026; marcador online

¡Se define el Grupo C! La Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está llegando a su final y este miércoles 24 de junio se jugará un espectacular partido entre Marruecos y Haití desde el espectacular Estadio Atlanta.

El conjunto marroquí comandado por el bicampeón de Champions League, Achraf Hakimi, llega como el gran favorito a este encuentro y de llevarse una goleada a favor, podría terminar como líder de grupo por encima de Brasil que se enfrentará a una complicada Escocia que también desea su boleto a los dieciseisavos de final.

Hasta el comento, la Verdeamarela es líder del sector C con 4 puntos y una diferencia de +3 goles, mientras que Marruecos, posee las mismas unidades pero con +1.

Por su parte, Haití llega prácticamente eliminado a este partido y sin ninguna esperanza de clasificar a la fase final, por lo que solamente buscarán cerrar con diginidad su participación.