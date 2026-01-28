OFICIAL: El equipo GRANDE que ficha a seleccionado de Brasil por 42 millones

El mediocampista Lucas Paquetá regresa al Brasileirao con el Flamengo en una operación histórica que sacude tanto a Brasil como al futbol europeo. El West Ham United ha aceptado la propuesta del club carioca por 42 millones de euros, cifra que se convierte en el contrato más alto jamás pagado por un equipo brasileño, según informa el periodista Fabrizio Romano, experto en información sobre fichajes.

FC Juárez vs Cruz Azul EN VIVO y GRATIS: Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La noticia se confirmó este miércoles y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. Paquetá, que más tarde viajará a Río de Janeiro, según el periodista, firmará un contrato de cinco años con el club que lo vio nacer futbolísticamente. Para la afición del Flamengo, este movimiento significa mucho más que un fichaje: es el regreso de un ídolo a casa, un jugador formado en la cantera que ahora vuelve en la cúspide de su carrera.

TE PUEDE INTERESAR:



El mediocampista ofensivo, de 28 años, había llegado al West Ham en 2022 y se consolidó como pieza importante para el equipo en la Premier League, destacando por su técnica, visión de juego y capacidad para marcar diferencias en partidos decisivos. Su salida representa un duro golpe para los “Hammers”, que pierden a uno de sus talentos más valiosos, pero también una oportunidad de capitalizar económicamente en un momento clave.

Por parte del Flamengo, la operación refleja la ambición de un club que busca reforzarse con figuras de talla internacional para competir en la Copa Libertadores y mantener su dominio en el Brasileirao. La inversión récord demuestra que el futbol brasileño está dispuesto a recuperar a sus estrellas y evitar que el talento nacional permanezca exclusivamente en Europa.

Transmisiones de partidos del Brasileirao por TV Azteca

¡Llega la magia del futbol brasileño a TV Azteca! El arranque del Brasileirao 2026 promete emociones desde la primera jornada y los aficionados mexicanos podrán disfrutarlo gracias a la transmisión en Azteca Deportes Netwok, el sitio y la APP de Azteca Deportes que llevará en vivo cuatro partidos de gran atractivo, incluyendo el partido del Flamengo. La cita será el miércoles 28 y jueves 29 de enero, con encuentros que reúnen a algunos de los clubes más importantes del futbol brasileño.

Este miércoles a las 18:30 horas, el Sao Paulo recibirá a Flamengo. Este encuentro reúne a dos gigantes históricos del futbol brasileño. Sao Paulo intentará aprovechar su localía para frenar a un Flamengo que llega con la etiqueta de candidato al campeonato, respaldado por su poderío ofensivo y figuras de renombre. El choque entre paulistas y cariocas promete intensidad y goles, siendo uno de los clásicos modernos más esperados por la afición.

