Martín Anselmi le daría una solución al Cruz Azul para el Clausura 2026

Un viejo conocido del Cruz Azul podría resolver uno de los problemas que aquejan a la Máquina de cara al torneo Clausura 2026 en la Liga Mx, después de la llegada del delantero colombiano, Miguel Borja, el cuadro celeste cuenta con 10 jugadores no formados en México.



Kevin Mier (Colombia) Willer Ditta (Colombia) Gonzalo Piovi (Argentina) Mateusz Bogusz (Polonia) Lorenzo Faravelli (Argentina) Ignacio Rivero (Uruguay) José Paradela (Argentina) Rodolfo Rotondi (Argentina) Gabriel Fernández (Uruguay) Miguel Borja (Colombia)

Situación que pone a la Máquina en complicaciones, debido a que la Liga Mx solo permite el registro de 9 futbolistas extranjeros por plantel, sin embargo, desde brasil Martín Anselmi podría ser la solución para liberar a uno de estos jugadores NFM y es que el ex entrenador del Azul busca llevarse a "Lolo" Faravelli con él al Botafogo.

Solo hace un par de días el club brasileño anunció la llegada del entrenador argentino para la próxima temporada y ya busca refofarzar la plantilla con uno de los jugadores más confiables en su dirigencia y es que Faravelli no solo fue un indiscutible en su equipo con Cruz Azul, también lo fue en Independiente del Valle.

En 108 partidos con Anselmi como técnico, Faravelli sumo más del 83% de los minutos mostrando su mejor rendimiento en el campo con 18 goles y 9 asistencias, al mediocampista argenitno le queda un año de contrato con la Máquina, sin embargo, de presentarse una buena oferta el club podría aceptar su salida para liberar una de las plazas de extranjero.

