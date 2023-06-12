Expromesa del futbol mexicano vuelve al futbol español

Un jugador que en su momento fue una de las mayores promesas en la historia del futbol mexicano ha tomado sus maletas para abandonar la ciudad de Guadalajara Jalisco y volver al viejo continente, de manera específica al futbol de España.

Se trata del delantero azteca Martin Galván, el ex jugador de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara dejó a la institución de la Liga BBVA Expansión MX para volver al Salamanca del balompié ibérico, club al que ya había pertenecido en su primera expedición por tierras europeas.

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Galván saltó a la fama cuando formaba parte de las fuerzas básicas de la Máquina Cementera del Cruz Azul, debido a que era su mayor prospecto en las instalaciones de la Noria, situación que provocó su debut en la primera división con tan solo 15 años, por lo que rompió el récord del jugador más joven en tener minutos en la Liga BBVA MX.

Primera etapa en el futbol español

El nacido en Acapulco de Juárez perteneció al club español de julio del 2017 a agosto del 2020, en donde tuvo actividad en 26 partidos, en los cuales logró anotar 5 goles, repartir dos asistencias, aunado a que recibió cuatro tarjetones amarillos y ninguno rojo.

En la primera división del futbol mexicano solo ha tenido participación con dos instituciones, la primera fue el Cruz Azul, donde jugó únicamente tres encuentros, la segunda y última fueron los Bravos de Juárez, con quienes participó en 20 enfrentamientos y pudo hacer tres anotaciones.

Más mexicanos en Salamanca

En el Salamanca se encontrará con otro mexicano, sin embargo este ya está retiro, pero tiene un rol fundamental en el equipo de la Tercera división de España ya que es su director técnico es el veracruzano Jehu Chiapas; el canterano de Pumas se retiró en el 2020 en dicho club, tras dos años asumió el cargo de entrenador de los Blanquinegros.

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