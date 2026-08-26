“Más de la mitad”: Gabriel Milito confía en las fuerzas básicas de Chivas y así lo demuestra
El argentino le ha dado la confianza a la gente de casa, pues así lo demostró en el partido en el que golearon a Xolos de Tijuana
Chivas parece recuperar el ADN ganador, pues en la más reciente jornada goleó y gustó en casa al meterle 5-2 a Xolos de Tijuana, pese a que fue el primer partido del equipo sin Armando González, quien ya entrenó con el Olympiacos en Grecia. Pero lo que llamó la atención es que Gabriel Milito confía en las fuerzas básicas, pues más de la mitad de sus alineados fueron gente de casa.
El Rebaño Sagrado, que disputará el Clásico Nacional en Estados Unidos, saltó a la cancha del Estadio Akron con 6 canteranos. Lo anterior, pese a las declaraciones de Sebastián Abreu, quien afirmó que Tijuana tiene más mexicanos en el 11 que el propio Guadalajara.
Los canteranos que alineó Gabriel Milito
De los 5 goles que le metió el conjunto rojiblanco al fronterizo, 2 fueron de canteranos, por lo que la fórmula secreta del argentino está funcionando, pese a que en el inicio del torneo el equipo no marchaba bien al quedar eliminado en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.
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Canteranos de Chivas
- Raúl Rangel
- Diego Campillo
- Miguel Gómez
- Fernando González
- Hugo Camberos
- Santiago Sandoval.
No canteranos de Chivas
- Luis Romo - Querétaro
- Ricardo Marín - América
- Omar Govea - América
- Efraín Álvarez - Galaxy
- Roberto Alvarado - Celaya.
Las bajas de Chivas
El Rebaño se enfrentará a Pachuca en la jornada 6, pero lo hará sin 3 hombres, ya que de momento están lesionados. Milito no podrá contar con los 3 futbolistas que no surgieron de la cantera de Chivas, pero que fueron piezas claves el torneo pasado para llegar a la semifinal.
- Bryan González: El "Cotorro" se lesionó en la última jornada de la Leagues Cup, por lo que no estará disponible para el duelo con el equipo que lo formó como futbolista.
- Daniel Aguirre: El canterano de Los Ángeles Galaxy se perdió la mayor parte de la Leagues Cup 2026 y es momento de que aún no regresa a la cancha.
- Miguel Tapias: El futbolista surgido de las fuerzas básicas del Pachuca no ha sido convocado por Milito debido a que se recupera de una lesión.