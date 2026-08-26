“Más de la mitad”: Gabriel Milito confía en las fuerzas básicas de Chivas y así lo demuestra

Chivas parece recuperar el ADN ganador, pues en la más reciente jornada goleó y gustó en casa al meterle 5-2 a Xolos de Tijuana, pese a que fue el primer partido del equipo sin Armando González, quien ya entrenó con el Olympiacos en Grecia. Pero lo que llamó la atención es que Gabriel Milito confía en las fuerzas básicas, pues más de la mitad de sus alineados fueron gente de casa.

El Rebaño Sagrado, que disputará el Clásico Nacional en Estados Unidos, saltó a la cancha del Estadio Akron con 6 canteranos. Lo anterior, pese a las declaraciones de Sebastián Abreu, quien afirmó que Tijuana tiene más mexicanos en el 11 que el propio Guadalajara.

El Rebaño Sagrado saltó a la cancha del Estadio Akron con 6 canteranos.|Chivas

Los canteranos que alineó Gabriel Milito

De los 5 goles que le metió el conjunto rojiblanco al fronterizo, 2 fueron de canteranos, por lo que la fórmula secreta del argentino está funcionando, pese a que en el inicio del torneo el equipo no marchaba bien al quedar eliminado en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.

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Canteranos de Chivas



Raúl Rangel Diego Campillo Miguel Gómez Fernando González Hugo Camberos Santiago Sandoval.

No canteranos de Chivas



Luis Romo - Querétaro Ricardo Marín - América Omar Govea - América Efraín Álvarez - Galaxy Roberto Alvarado - Celaya.

Las bajas de Chivas

El Rebaño se enfrentará a Pachuca en la jornada 6, pero lo hará sin 3 hombres, ya que de momento están lesionados. Milito no podrá contar con los 3 futbolistas que no surgieron de la cantera de Chivas, pero que fueron piezas claves el torneo pasado para llegar a la semifinal.

