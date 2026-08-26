ÚLTIMA HORA: Clásico Nacional se jugará en Estados Unidos

Chivas y América se verán las caras el domingo 4 de octubre en una edición más del Clásico Nacional, pero lo que llama la atención es que en esta ocasión no se disputará ni en el Estadio Azteca (ahora Banorte) ni en el Akron, sino en Estados Unidos, país donde Rayados y León sacaron la casta por la Liga BBVA MX y avanzaron a las semifinales de la Leagues Cup 2026.

El Clásico Nacional se jugará en Oakland, California, como parte de un juego amistoso por la Fecha FIFA que se disputará a finales de septiembre y principios de octubre. Es por ello que el conjunto rojiblanco, que tiene a un canterano que dio el salto a Europa, dio a conocer detalles sobre el encuentro y el día en que salen los boletos a la venta.

El Clásico Nacional se jugará en Oakland, California, como parte de un juego amistoso por la Fecha FIFA.|IA

Clásico Nacional sin seleccionados

Es preciso mencionar que el Clásico Nacional que se jugará en California será sin seleccionados debido a que es Fecha FIFA. Por lo anterior, ambos clubes deberán prestar sus jugadores al equipo azteca en lo que serán los primeros partidos de Rafael Márquez como entrenador de México.

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Chivas sería el que más jugadores proporcione a la selección, como lo son Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Luis Romo, quienes fueron mundialistas. Pero de acuerdo con información de David Medrano, el cuerpo técnico de Márquez sigue de muy cerca a Santiago Sandoval y a Daniel Aguirre, por lo que podrían ser tomados en cuenta.

Mientras que del América el único mundialista fue Israel Reyes, aunque también podría integrarse a la convocatoria Isaías Violante, quien ha llamado la atención de Rafael y su cuerpo técnico.

¿Dónde comprar los boletos del Clásico Nacional?

Para poder adquirir boletos para el Clásico Nacional, se debe ingresar al portal www.clasicodemexico.com para que los interesados puedan registrarse y así ser de los primeros en acceder a la preventa especial de este jueves 27 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Mientras que la venta general será un día después a través de Ticketmaster y Ticketón.