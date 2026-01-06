El duro castigo que tendrá Mateusz Bogusz por no asistir a los primeros entrenamientos de Cruz Azul
El polaco se ausentó de los entrenamientos de la Máquina durante una semana, sin explicación alguna, por lo que la directiva tomará cartas en el asunto
Mateusz Bogusz reportará este martes en con Cruz Azul luego de ausentarse durante una semana y no acudir al inicio de la pretemporada del Clausura 2026 . Esta decisión trajo consigo una disminución en el mercado tras el término del Apertura 2025 y una sanción económica por no asistir a los primeros entrenamientos.
David Medrano Félix reveló en su canal de YouTube que el futbolista de 24 años regresará al conjunto de la Noria, pues el club no está dispuesto a despedirlo y perder la inversión de 10 millones de dólares (179.6 millones de pesos) que le pagaron al LAFC por hacerse de sus servicios a principios de 2025 .
“Multa y encontrar a ver si sale un buen gallo y se lo lleve, no le queda de otra. Tendrá que ser de tripas corazón el Ingeniero [Víctor] Velázquez, [Iván] Alonso y [Nicolás] Larcamón. Evidentemente, la gente de Cruz Azul está muy molesta”, mencionó el periodista de TV Azteca Deportes.
La estrategia de Mateusz Bogusz con Cruz Azul
El polaco cambió de agencia recientemente y ahora es representado por gente que rodea a su excompañero Giorgos Giakoumakis, quien previo al inicio del Apertura 2025 se ausentó durante 3 días de los entrenamientos. Lo anterior, con la finalidad de meterle presión a la Máquina para que lo dejara salir.
Con este antecedente, varias fuentes confirmaron que Mateusz estaba aplicando la misma técnica que el griego, pues su intención es salir del club y sumar más minutos, a fin de ganarse un lugar en la Selección de Polonia que disputará el repechaje en marzo, en búsqueda de un boleto para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el mediocampista ha disputado en un año 39 partidos, en los que suma 3 goles y 7 asistencias en la Liga BBVA MX, Copa Intercontinental de la FIFA, Leagues Cup y Concachampions 2025, torneo en el que salió campeón.