El futbolista de Cruz Azul que SALDRÍA a la MLS para este Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se encuentra cada vez más cerca. A tres días del inicio de la nueva campaña, los equipos siguen haciendo movimientos en sus plantillas con salidas y nuevos refuerzos para encarar de la mejor forma el certamen entrante.

El jugador que SALDRÍA de Cruz Azul para el Clausura 2026

En Cruz Azul la permanencia de Mateusz Bogusz sigue siendo una incógnita. Luego de no haberse reportado con el equipo durante varios días, el mediocampista de Polonia ha recibido una oferta de la Major League Soccer para continuar su carrera. De acuerdo a diversos reportes, el futbolista de 24 años de edad tiene una oferta por parte del Houston Dynamo, escuadra que se encuentra negociando el fichaje como jugador franquicia.

Jugando para Cruz Azul, Mateusz Bogusz tiene un registro de 39 partidos jugados con marca de tres goles y siete asistencias. A lo largo de su carrera, el mediocampista ha pasado por las filas de Ruch Chorzów en Polonia, Leeds United en Inglaterra, Logroñés e Ibiza en España, LAFC en Estados Unidos y en la Liga BBVA MX con el conjunto de La Noria. Es decir, de cerrar su llegada al equipo de Houston sería su segunda experiencia en la MLS.

Luego del campeonato del Inter de Miami en la Temporada 2025 de la Major League Soccer, la nueva campaña inicia el próximo 21 de febrero, fecha en la que el Dynamo debuta recibiendo a Chicago Fire. Por su parte y en la Liga BBVA MX, Cruz Azul debuta en el Clausura 2026 visitando al Club León el 10 de enero.

