Puebla vs Pumas: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

El Viernes Botanero de este 13 de febrero, abre con un juegazo en el Estadio Cuauhtémoc en el que buscan los Pumas sacar puntos de su visita para enfrentar al Puebla que por su parte, quiere agraviar la situación de los universitarios en el proyecto que encabeza Efraín Juárez.

El equipo de los Pumas que están invictos en cinco juegos, quieren presentar que su paso en el Clausura 2026 no es casual y de paso calmar las críticas por la eliminación en la Ronda 1 de la Concacaf Champions Cup ante San Diego.

La tarea no es sencilla, Puebla lo dará todo en 90 minutos y sacar tres puntos es prioridad cuando el certamen va en el primer tercio de la competencia y acumulan una victoria, dos empates y dos derrotas. Si suman un triunfo dan un brinco en la tabla general a zona de Play In, por lo que es un momento determinante para no rezagarse en la competencia.

Lo que tienes que saber del partido de la Jornada 13 Puebla vs Pumas

Partido: Puebla vs Pumas

Hora: 18:50 PM

Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y app

Estadio: Cuauhtémoc

Así avanza el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con Chivas como líder. Tabla general actualizada antes de la Jornada 6

1. Guadalajara (Chivas) – 15 pts (+6)

2. Tigres UANL – 10 pts (+5)

3. Cruz Azul – 10 pts (+3)

4. Atlas – 10 pts (+1)

5. Pumas UNAM – 9 pts (+5)

6. Toluca – 9 pts (+3)

7. Pachuca – 8 pts (+1)

8. Club América – 8 pts (+1)

9. Monterrey – 7 pts (+4)

10. Tijuana (Xolos) – 7 pts (+1)

11. Necaxa – 6 pts (0)

12. Querétaro – 5 pts (0)

13. Puebla – 5 pts (-1)

14. Atlético de San Luis – 4 pts (-3)

15. FC Juárez – 4 pts (-3)

16. León – 4 pts (-3)

17. Santos Laguna – 1 pt (-12)

18. Mazatlán FC – 0 pts (-8)

Toda la cartelera de la Jornada 6 de la Liga MX

Viernes 13 de febrero



Puebla vs Pumas | 7:00 PM | Estadio Cuauhtémoc

Toluca vs Tijuana | 9:05 PM | Estadio Nemesio Diez

Sábado 14 de febrero

San Luis vs Queretaro | 5:00 PM | Estadio Alfonso Lastras

Pachuca vs Atlas | 5:00 PM | Estadio Hidalgo

Monterrey vs León | 7:00 PM | Estadio Bancomer

Juárez vs Necaxa | 7:06 PM | Estadio Olímpico Juárez

Chivas vs América | 9:07 PM | Estadio Akron

Domingo 15 de febrero