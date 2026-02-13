Puebla vs Pumas: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?
El cuadro del Puebla se enfrenta ante Pumas, en partido de la Jornada 6 de la Liga BBVA MX; los dos equipos llegan con necesidades, lo que pronostica un juego intenso en el Estadio Cuauhtémoc.
El Viernes Botanero de este 13 de febrero, abre con un juegazo en el Estadio Cuauhtémoc en el que buscan los Pumas sacar puntos de su visita para enfrentar al Puebla que por su parte, quiere agraviar la situación de los universitarios en el proyecto que encabeza Efraín Juárez.
El equipo de los Pumas que están invictos en cinco juegos, quieren presentar que su paso en el Clausura 2026 no es casual y de paso calmar las críticas por la eliminación en la Ronda 1 de la Concacaf Champions Cup ante San Diego.
La tarea no es sencilla, Puebla lo dará todo en 90 minutos y sacar tres puntos es prioridad cuando el certamen va en el primer tercio de la competencia y acumulan una victoria, dos empates y dos derrotas. Si suman un triunfo dan un brinco en la tabla general a zona de Play In, por lo que es un momento determinante para no rezagarse en la competencia.
Lo que tienes que saber del partido de la Jornada 13 Puebla vs Pumas
- Partido: Puebla vs Pumas
- Hora: 18:50 PM
- Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y app
Estadio: Cuauhtémoc
Así avanza el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con Chivas como líder. Tabla general actualizada antes de la Jornada 6
1. Guadalajara (Chivas) – 15 pts (+6)
2. Tigres UANL – 10 pts (+5)
3. Cruz Azul – 10 pts (+3)
4. Atlas – 10 pts (+1)
5. Pumas UNAM – 9 pts (+5)
6. Toluca – 9 pts (+3)
7. Pachuca – 8 pts (+1)
8. Club América – 8 pts (+1)
9. Monterrey – 7 pts (+4)
10. Tijuana (Xolos) – 7 pts (+1)
11. Necaxa – 6 pts (0)
12. Querétaro – 5 pts (0)
13. Puebla – 5 pts (-1)
14. Atlético de San Luis – 4 pts (-3)
15. FC Juárez – 4 pts (-3)
16. León – 4 pts (-3)
17. Santos Laguna – 1 pt (-12)
18. Mazatlán FC – 0 pts (-8)
Toda la cartelera de la Jornada 6 de la Liga MX
Viernes 13 de febrero
- Puebla vs Pumas | 7:00 PM | Estadio Cuauhtémoc
- Toluca vs Tijuana | 9:05 PM | Estadio Nemesio Diez
Sábado 14 de febrero
- San Luis vs Queretaro | 5:00 PM | Estadio Alfonso Lastras
- Pachuca vs Atlas | 5:00 PM | Estadio Hidalgo
- Monterrey vs León | 7:00 PM | Estadio Bancomer
- Juárez vs Necaxa | 7:06 PM | Estadio Olímpico Juárez
- Chivas vs América | 9:07 PM | Estadio Akron
Domingo 15 de febrero
- Cruz Azul vs Tigres | 4:30 PM | Estadio Cuauhtémoc
- Santos vs Mazatlán | 5:00 PM | Estadio Corona