CONFIRMADO: Antoine Griezmann llegará a la MLS para jugar en el clásico rival de Lionel Messi

La MLS sigue sumando estrellas a su liga y ahora Antoine Griezmann será una más en su repertorio. En los últimos años, Estados Unidos ha invertido fuertemente en el futbol, precisamente con la estelar contratación de Lionel Messi a manos de Inter Miami. Sin embargo, el astro argentino no es el único jugador de talla mundial que deslumbra en la liga norteamericana, ya que ahora se sumará un viejo conocido a su clásico rival.

Según información que compartió el periodista Fabrizio Romano, especializado en mercado de fichajes, el delantero campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 llegó a un acuerdo verbal con Orlando City, el rival acérrimo de Inter Miami en la MLS. Griezmann llegará a Estados Unidos en julio cuando su contrato con Atlético Madrid sea finalizado. De esta manera, Concacaf suma otra estrella a su futbol y Messi tendrá un nuevo enemigo.

Desde Europa ya se habla de la salida de Antoine Griezmann a la MLS

Cabe destacar que tanto Messi como Griezmann compartieron vestidor durante su etapa en FC Barcelona. En el transcurso de su paso por el conjunto blaugrana, el francés disputó un total de 102 partidos con un saldo de 35 goles anotados y 17 asistencias hacia sus compañeros. Sin embargo, la relación entre ambos en España no fue la mejor.

TE PUEDE INTERESAR:



Los “cruces” de Messi y Griezmann en Barcelona

Desde que el galo fue fichado por el Barça, su relación con ‘Leo’ Messi siempre ha estado rodeada de suspicacias. La afición sospechaba sobre una falta de ‘feeling’ entre ambos jugadores dentro del terreno de juego y las declaraciones no ayudaban: "Hablé con Messi el día que llegué y me dijo que cuando rechacé la primera opción de ir le jodió porque lo había pedido públicamente", revelaba Griezmann en una entrevista con Jorge Valdano.

Por otro lado, Messi declaraba lo siguiente tras conocerse el fichaje del luso por Barcelona: "Claro que me gusta. Es uno de los mejores jugadores del momento. No sé si hay algo con él o no, pero estamos contentos de que vengan los mejores jugadores a Barcelona, y Antoine Griezmann es uno de ellos".

Respecto a los rumores sobre su relación, Griezmann revelaba: "No es alguien que en persona hable mucho, yo tampoco, entonces es difícil que nos hablemos". Ahora, ambos se volverán a ver las caras, pero en el clásico de Florida y podría aparecer una nueva rivalidad en la MLS.