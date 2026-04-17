Matías Grande rumbo a los Juegos Olímpicos 2028; así estuvo cerca del BRONCE en la Copa del Mundo

Una de las razones por las cuales los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 podrían ser históricos para la Delegación Mexicana radica en el gran momento que algunos de sus atletas viven a dos años para este evento. Un ejemplo de lo anterior es Matías Grande a través del Tiro con Arco.

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Se sabe que el Tiro con Arco se ha convertido en uno de los deportes en donde México se ha convertido en potencia mundial en la última década. Una muestra de lo anterior es Matías Grande, quien espera llegar a los Juegos Olímpicos del 2028 como uno de los mejores en su rubro.

¿Por qué Matías Grande es una apuesta de medalla en los Juegos Olímpicos?

Fue hace unos días cuando se llevó a cabo la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, misma que se llevó a cabo, en su primera etapa, en la República Mexicana. Aquí, Matías Grande destacó como uno de los atletas principales al sumar una medalla más a su historial.

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Fue en el cierre del certamen cuando Matías Grande superó las expectativas al avanzar a las últimas instancias del Tiro con Arco individual y, tras caer en las semifinales ante el estadounidense Brady Ellison, el mexicano se enfrentó por la medalla de bronce al turco Mate Gazoz, quien finalmente lo derrotó por 7-3.

A pesar de que no pudo obtener el bronce, Matías Grande ha demostrado una evolución significativa respecto a los últimos años, por lo que, a poco de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, se espera que el mexicano pueda superar su propio nivel con miras a una medalla en este evento.

¿Qué representantes tiene México en el Tiro con Arco?

Además de Matías Grande, México tiene una representación bastante importante en el Tiro con Arco rumbo a Los Ángeles 2028. Es sobre todo en el apartado femenil en donde destacan nombres como Alejandra Valencia, Ángela Ruiz, Ana Paula Vázquez y Maya Becerra, quien es la número 1 a nivel mundial en el Tiro con Arco compuesto.