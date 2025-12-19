¡BOMBAZO! Palavecino a detalles de firmar con club histórico de Chile

Universidad Católica oficializó el fichaje de Matías Palavecino, jugador argentino que llega procedente de Coquimbo Unido para reforzar el plantel cruzado de cara a la temporada 2026. El club de la precordillera cerró la incorporación de una de las figuras del Campeonato Nacional 2025 en una operación que, según los reportes desde Sudamérica, se concretó con el jugador en condición de libre tras finalizar su vínculo con los “piratas”.

Palavecino, de 27 años, se destacó en la campaña que llevó a Coquimbo Unido al título: entre torneo nacional y Copa disputó más de 3.300 minutos en 38 encuentros, acumulando siete goles y 14 asistencias, cifras que explican el interés de los equipos grandes del país. Su perfil creativo, capaz de jugar como mediapunta o volante ofensivo, encaja en el esquema que pretende implantar el cuerpo técnico.

¿Palavecino se despidió de la afición?

El mediocampista ya se despidió públicamente de Coquimbo en un emotivo mensaje en redes sociales, donde agradeció al club y a los hinchas por la etapa vivida, antes de ponerse a disposición de su nuevo club. La partida del jugador había sido anunciada previamente por la institución aurinegra, que reconoció la salida del futbolista al término de la temporada.

Los clubes que buscaron fichar a Palavecino

Aunque la operación se concretó a favor de la UC, el traspaso no estuvo exento de tensión en el mercado, durante las últimas semanas surgieron ofertas y negociaciones paralelas que involucraron a Colo Colo y otros clubes interesados, lo que convirtió a Palavecino en uno de los principales nombres del mercado de pases del balompié chileno. Pese a esas alternativas, la postura institucional y la propuesta deportiva de la UC habrían sido determinantes para sellar el acuerdo.

La dirigencia cruzada prepara ahora la presentación oficial y la incorporación del jugador al trabajo de pretemporada, con la expectativa de que Palavecino aporte creatividad y gol a un equipo que afrontará la próxima campaña con la ambición de competir en el ámbito local e internacional.

