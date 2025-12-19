El tricampeón con América que podría REFORZAR a Pumas en el Clausura 2026

Luego de ser figura del América que conquistó el tricampeonato de la Liga BBVA MX, Richard Sánchez vive una realidad diametralmente opuesta en Racing de Avellaneda en donde ha visto sus minutos de actividad disminuidos e incluso el club argentino lo ha puesto como transferible, convirtiéndose en una gran opción para los Pumas.

Richard Sánchez podría ser opción de refuerzo para Pumas

Richard Sánchez dejó al América al concluir el torneo Apertura 2024 en el que las Águilas conquistaron el tricampeonato y se convirtió en el refuerzo estelar de Racing que pagó tres millones de dólares por su carta; sin embargo, el paraguayo no ha tenido las oportunidades que esperaba.

Durante su estancia en Racing, Richard solo ha disputado 13 partidos, seis de ellos como titular, pero sin aportar goles ni asistencias, por lo que la Academia lo ha puesto como transferible.

América ha dejado claro que no tiene intensión en recontratar al jugador, pero podría tener cabida en Pumas como una opción accesible ya que su valor en el mercado es de 2.5 millones de dólares, de acuerdo con el portal Transfermarkt, aunque difícilmente Racing pedirá más por su salida.

Con 29 años, Sánchez podría aportar con su experiencia en el medio campo del conjunto Universitario, además de que no necesitaría adaptación a la Liga BBVA MX dado que conoce a la perfección el futbol mexicano.

De acuerdo medios sudamericanos, Sánchez ha sido sondeado por Olimpia y Cerro Porteño, pero su elevado salario ha sido uno de los inconvenientes que no han permitido sellar su salida.

