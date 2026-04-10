Max Verstappen pierde a su mano derecha en Red Bull y pone en duda su futuro en F1

La presente temporada no ha sido nada sencilla para Max Verstappen, pero ahora las cosas se han complicado más para el piloto de Red Bull, ya que se ha confirmado la salida de Gianpiero Lambiase, quien fuera el ingeniero en la escudería, pues no va a renovar su contrato, el cual terminar a finales de 2027.

La relación que había construido junto a Max Verstappen, es una de las más brillantes y ganadoras de los últimos años en la Fórmula 1. Sin embargo, el tema más polémico, es que Gianpiero Lambiase, se va a sumar a la escudería de McLaren.

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El final de una época en la Fórmula 1

Para nadie es un secreto que Gianpiero Lambiase, ha sido una pieza clave en la carrera de Max Verstappen, ya que fue fundamental para que el piloto estrella de Red Bull, lograra conquistar los campeonatos de 2021, 2022, 2023 y 2024, tiempo que la escudería parecía ser invencible.

La noticia de la salida de Gianpiero Lambiase, llega en un mal momento para Red Bull, pues justo están tratando de convencer a Max Verstappen de seguir con ellos, más allá del 2026, tema que podría complicarse con este anuncio, pues el piloto tenía una gran relación con su ingeniero, dentro y fuera de la pista.

BREAKING: Red Bull Racing confirm their Head of Racing and Max Verstappen's race engineer GianPiero Lambiase will leave the team in 2028#F1 pic.twitter.com/7COpoxFO0y — Formula 1 (@F1) April 9, 2026

Sin duda, la escudería se encuentra pasando por momentos muy complicados, pues la salida de Gianpiero Lambiase, no es la única, durante los últimos meses han tenido muchos cambios, donde han salido nombres importantes en la organización.

Por su parte, Max Verstappen ha mencionado que no está seguro de seguir en la Fórmula 1, por las nuevas reglas, las cuales varios pilotos han mencionado que son peligrosas y no priorizan su seguridad en la pista. También, se suman los malos resultados que ha tenido su escudería en el arranque del campeonato.

