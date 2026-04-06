La razón por la que el nuevo reglamento de la Fórmula 1 podría causar graves accidentes

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se ha convertido en una de las más difíciles y criticadas de los últimos años dentro del automovilismo profesional. De hecho, los cambios en el reglamento han hecho que muchos expertos consideren que los accidentes serán cada vez más comunes.

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Después de tres circuitos disputados, es Mercedes quien se ha acoplado mejor a los cambios en el reglamento que la Fórmula 1 ha vivido para esta temporada, aunque lo anterior no exime que los pilotos se pronuncien constantemente en contra de estos. Ahora bien, ¿qué cambios podrían provocar accidentes en este deporte?

¿Qué cambios en el reglamento podrían provocar serios accidentes en la Fórmula 1?

El primer gran cambio en el reglamento de la Fórmula 1 2026 tiene que ver con las unidades de potencia, mismas que pasarán a ser 50 por ciento de combustión y 50 por ciento eléctricas. Esta situación hace que la velocidad que caracterizó a la categoría se pierda de forma considerable.

Este es el objetivo de Checo Pérez en el GP de Miami tras gran carrera en Japón

Fue campeón mundial con los Dodgers; ahora jugará para los Diablos Rojos del México

Big effort from the Team over the first three race weekends 💪 pic.twitter.com/AR8GTsCyOK — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 2, 2026

El peso mínimo de los monoplazas se reducirá 30 kilogramos, por lo que estos se situarán en 770 kilogramos. Las llantas tendrán neumáticos más estrechos y los monoplazas, en esencia, serán más compactos con hasta 200 mm más cortos y 100 mm más estrechos en relación a temporadas pasadas.

La gestión en la batería de carga podría suponer perder la mitad de la potencia del motor, hecho que genera que la velocidad también se pierda ocasionando, con ello, posibles accidentes en los inicios de las carreras y las curvas de los circuitos. Finalmente, ahora los pilotos de la Fórmula 1 contarán con un modo de potencia manual que servirá no solo para atacar posiciones, sino para defender las mismas.

¿Max Verstappen amenazó con retirarse de la F1 por esta situación?

Después del Gran Premio de Japón Max Verstappen, cuatro veces campeón de la Fórmula 1, aseguró que ha considerado la posibilidad de no seguir más debido a que ya no disfruta como antes estar tras el volante, lo anterior haciendo énfasis en los cambios que la F1 ha tenido en los últimos meses.