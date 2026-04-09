Checo Pérez deberá puntuar en el GP de Miami; esta es la MEJORA que recibirá su monoplaza

El calendario de la Fórmula 1 2026 sufrió una inesperada modificación luego de las cancelaciones del GP de Bahréin y el GP de Arabia Saudita por cuestiones ajenas al deporte, por lo que todos los pilotos, entre ellos Checo Pérez, tendrán un descanso obligatorio de poco más de un mes.

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Este parón en la máxima categoría del automovilismo deberá ser aprovechado por varias escuderías a fin de mejorar su rendimiento en la pista. Una de ellas es Cadillac, quien de la mano de Checo Pérez y Valtteri Bottas buscará sumar sus primeros puntos en el GP de Miami.

¿Por qué Checo Pérez está obligado a sumar en el GP de Miami con Cadillac?

De acuerdo con información del portal BolaVIP. Cadillac es una de las escuderías que más modificaciones tendrá en este parón de la Fórmula 1 a fin de acoplarse a los cambios en el reglamento de la FIA, mismos que han impedido que sus dos pilotos sumen en este inicio de temporada.

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De confirmarse lo anterior, tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas no solo tendrán que mejorar considerablemente su rendimiento respecto a las carreras pasadas, sino que comenzarán a tener cierta obligación de rascar algunos puntos para Cadillac, escudería que tiene como objetivo principal no quedar de última en la clasificación de pilotos.

Vale decir que, a diferencia de lo que ha ocurrido con el piloto finlandés, Checo Pérez ha tenido la fortuna de terminar todas las carreras con Cadillac. Ahora, el siguiente paso es reducir más tiempo respecto a los primeros lugares y sumar los primeros puntos en la historia de la escudería norteamericana.

¿Cuándo será el GP de Miami 2026?

Tal y como se mencionó, la Fórmula 1 regresará a inicios del próximo mes después de un parón obligatorio. Dicho lo anterior, la siguiente carrera será el Gran Premio de Miami, mismo que está programado para llevarse a cabo el domingo 3 de mayo en punto de las 14:00 horas, tiempo centro de México.