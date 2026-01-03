Verstappen rompe el silencio y revela su vínculo secreto con Christian Horner

La salida de Christian Horner de Red Bull parecía marcar el final de una era. Después de casi dos décadas al frente del equipo y múltiples campeonatos mundiales, el británico fue apartado en medio de un clima interno cada vez más tenso y con resultados que ya no acompañaban. Sin embargo, una reciente confesión de Max Verstappen demuestra que el vínculo entre ambos está lejos de haberse roto.

El tetracampeón del mundo sorprendió al revelar que mantiene contacto constante con Horner… incluso ahora que ya no forma parte de Red Bull Racing. Y no se trata de una charla ocasional: Verstappen aseguró que hablan cada fin de semana de carrera.

El neerlandés confesó que aún mantiene contacto con su exjefe|@christianhorner

Una relación que sobrevivió al cambio de poder en Red Bull

Verstappen explicó que la salida de Horner no fue un episodio sencillo. El equipo atravesó meses complicados, tanto en resultados como en ambiente interno, y los accionistas terminaron por exigir un golpe de timón. Aun así, el piloto neerlandés dejó claro que lo construido junto a Horner no se borra con una decisión corporativa.

Las conversaciones entre ambos, según relató, se mantienen durante viernes, sábado y domingo de carrera, la mayoría de las veces vía mensajes. No se habla de estrategias ni de decisiones internas, sino de algo más simple y personal: apoyo, confianza y ánimo en los momentos difíciles.

Horner, dice Verstappen, sigue siendo uno de sus principales respaldos emocionales. Alguien que cree en él incluso desde fuera, que le desea suerte y que no necesita estar en el paddock para sentirse presente.

El peso de una historia compartida

La confesión también deja entrever por qué la figura de Horner sigue siendo tan relevante para Verstappen. Fue él quien apostó por el neerlandés desde muy joven, quien lo empujó a debutar en Fórmula 1 sin escalas y quien lo defendió en los momentos más críticos, especialmente durante los años de máxima presión.

Verstappen lo resumió con una frase contundente: hay momentos que no se olvidan. Lo vivido juntos, especialmente en temporadas decisivas, creó un lazo que hoy trasciende cargos y organigramas.

Mientras Red Bull intenta estabilizarse bajo una nueva estructura y Verstappen se quedó a las puertas de un quinto título mundial, esta revelación aporta una capa más humana a una Fórmula 1 cada vez más corporativa. A veces, los vínculos más fuertes no se rompen… solo cambian de lugar.