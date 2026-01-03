Christian Horner perfila su regreso a la F1: Lidera consorcio para adquirir participación en Alpine

Christian Horner, exdirector de Red Bull Racing, se encuentra en negociaciones avanzadas para regresar a la Fórmula 1 mediante la adquisición de una participación relevante en el equipo Alpine F1 Team. A diferencia de su etapa anterior en el paddock, el directivo británico no busca reincorporarse como empleado, sino como accionista con control operativo.

De acuerdo con reportes de la prensa especializada alemana y neerlandesa, Horner lidera un consorcio de inversores británicos y estadounidenses que negocia la compra de acciones del equipo con sede en Enstone, la operación se valora en torno a 763 millones de euros (aproximadamente 800 millones de dólares).

El objetivo inicial del grupo es adquirir el 24% del capital que actualmente pertenece al fondo Otro Capital, en el que participan figuras públicas como Ryan Reynolds y Patrick Mahomes. No obstante, fuentes cercanas a la negociación señalan que la estrategia de Horner apunta a una posición de propietario o copropietario, con capacidad de decisión directa sobre la gestión deportiva y corporativa.

Esta postura responde al contexto de su salida de Red Bull en julio de 2025, episodio tras el cual el británico busca una estructura que le permita mayor estabilidad institucional y autonomía en la toma de decisiones.

Briatore, Alpine y el momento de transición

Flavio Briatore, actual Asesor Ejecutivo de Alpine y figura cercana a Luca de Meo, director ejecutivo del Grupo Renault. Briatore mantiene una relación personal de larga data con Horner y ejerce actualmente el control operativo del equipo.

Alpine cerró la temporada 2025 en la última posición del Campeonato de Constructores y atraviesa una reconfiguración profunda de su proyecto deportivo. A partir de 2026, dejará de operar como equipo de fábrica tras el cierre de la división de motores en Viry-Châtillon y pasará a competir como equipo cliente de Mercedes, en el inicio del nuevo reglamento técnico.

La estructura directiva del equipo permanece en transición desde la renuncia de Oliver Oakes en mayo de 2025. Desde entonces, la gestión diaria recae de forma interina en Steve Nielsen, mientras Briatore concentra la autoridad estratégica.

Limitantes contractuales y de calendario

El eventual regreso de Horner a funciones formales dentro de la Fórmula 1 está condicionado por las cláusulas de no competencia incluidas en su acuerdo de salida con Red Bull. Dichas disposiciones le impiden asumir un cargo oficial en otra escudería antes de abril de 2026.

El planteamiento de Horner apunta a replicar un modelo de gestión similar al de Toto Wolff en Mercedes, donde la figura del director deportivo combina responsabilidades ejecutivas con una participación accionaria.

Esta estructura le permitiría incidir de manera directa en las decisiones estratégicas del equipo, alinear los intereses deportivos y financieros, y consolidar una posición de largo plazo dentro de la organización, más allá de un rol contractual tradicional.

