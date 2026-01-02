Checo Pérez y Verstappen tuvieron un reencuentro del que nadie se enteró y estos son todos los detalles

Sergio “Checo” Pérez y Max Verstappen fueron la dupla sensación de la F1 cuando coincidieron en Red Bull, pues se les miraba siempre cercanos, aunque también hubo altibajos en la relación de trabajo, ya que tuvieron algunas discrepancias. Pese a ello, los pilotos tuvieron un reencuentro del que nadie se enteró, hasta este inicio de 2026. Esto fue lo que dijo el neerlandés sobre la salida del mexicano de la escudería .

“Checo” compartió en sus redes sociales las mejores fotografías de su 2025, en las que aparece junto a su familia, pero la que más llamó la atención fue una con Vertappen, en la que ambos visten casi igual. En la imagen, el neerlandés le hizo entrega de su casco al mexicano, a quien se lo había prometido hacía ya tiempo. Esta fue la vez que Pérez lanzó una crítica contra el 4 veces campeón de la F1 .

Max le regaló su casco a Pérez, en una reunión que tuvieron de la que nadie se enteró.|@schecoperez

“Gracias por ser el mejor compañero y amigo”, se lee en el casco, acompañado de la firma de Max. Cabe recordar que en una ocasión “Checo” le regaló el suyo, por lo que Verstappen tenía la deuda con el mexicano, que se saldó en 2025, aunque se desconoce la fecha exacta en la que se reunieron.

Checo y Vertappen, de grandes compañeros a rivales

Pérez y Vertappen fueron compañeros durante 4 años, los mismos en los que Max consiguió el Campeonato de Pilotos de la F1, hechos que hablan de lo fundamental que fue el mexicano en la trayectoria de Max con Red Bull y de la buena mancuerna.

En 2026 el mexicano y el neerlandés volverán a competir la pista, pero en esta ocasión como rivales, pues “Checo” correrá con Cadillac, luego de un año sabático tras salir de Red Bull a principios de 2025. Mientras que Max iniciará la temporada como subcampeón, tras ser superado pro Lando Norris.