Mazatlán vs Rayados de Monterrey: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

El cuadro de Mazatlán recibe esta noche en casa a Rayados, en duelo de la fecha 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, enfrentamiento que es parte de esta primer semana de partidos y que ha sido intensa para las escuadras.

Mazatlán dará todo para sumar tres puntos y no rezagarse en el torneo y menos ante unos Rayados que son una máquina, que en todas las líneas tiene capacidades y nombres importantes. Lo que ocurra en la cancha de El Encanto lo podrás ver EN VIVO por Azteca Siete esta noche.

Lo que tienes que saber del Mazatlán vs Rayados de la jornada 3 de Liga MX

Fecha: 16 de enero 2026

Estadio: El Encanto

Hora: 8:50 PM

Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y app

La fiesta, alegría y magia del futbol se vive al máximo en la Perla del Pacífico 🏟️



Hoy no es un viernes cualquiera, HOY JUEGA EL MAZATLÁN 🏝️ pic.twitter.com/i1xvlRNkTl — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) January 16, 2026

Antecedentes de enfrentamiento de Mazatlán vs Rayados

Monterrey se enfrenta ante Mazatlán, rivalidad que en los últimos 5 juegos, tiene saldo de tres victorias para los del norte, un triunfo para los del Pacífico y un empate. El último juego que Rayados tuvo en El Encanto se resolvió con victoria para Mazatlán por 1-0.

Los de Christian Ramírez saldrán a ganar ante su gente, que además tienen la oportunidad de aprovechar la venta de boletos al 2x1 para ver a su equipo ante Rayados.

Monterrey 3-2 Mazatlán 18-07-2025



Mazatlán 1-0 Monterrey 25-02-2025



Monterrey 0-0 Mazatlán 21-09-2024



Monterrey 2-1 Mazatlán 10-03-2024



Mazatlán 0-3 Monterrey 14-07-2023



¿Cómo marchan en el torneo Mazatlán y Rayados?

Mazatlán y Rayados están solo separados por tres puntos. Los de Ramírez tienen par de derrotas ante el equipo de Juárez y la escuadra de Puebla y están sin puntos en dos partidos por lo que hoy todo toma carácter de urgente.

Rayados tienen una victoria y una derrota. Perdieron ante Toluca que se estrenó como bicampeón de ese modo y derrotaron en la fecha 2 a Necaxa.