TV Azteca transmitirá Mazatlán vs Rayados de Monterrey en la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La Jornada 3 de la Liga MX, tendrá una agenda muy interesante en este torneo que ha arrancado intenso y que en solamente una semana ya llegó a la fecha 3. En la cartelera, aparece el duelo entre el Mazatlán y Monterrey que se disputará en el Viernes Botanero.

Para estas alturas, los equipos siguen buscando su mejor funcionamiento y los puntos que sumen o dejen escapar ahora serán determinantes en el cierre del torneo para ir a la Liguilla o acceder al Play In.

En el caso de Rayados de Monterrey, tienen marca de uno perdido y otro ganado, luego de lo ocurrido en contra de Toluca en la fecha 1 y ante Necaxa en la jornada 2 celebrado en el Estadio Victoria, aduana en la que sacaron el triunfo.

Por parte de Mazatlán, el cuadro cañonero no ha sumado puntos perdiendo ante Bravos de Juárez y en contra de Puebla apenas el martes pasado.

Ahora vuelven el Estadio El Encanto y harán todo para poder sumar ante uno de los más peligrosos y con mayor presupuesto, como es el conjunto de Monterrey.

Antecedentes de Mazatlán vs Rayados

En los últimos 5 partidos de la Liga MX, Mazatlán se ha enfrentado a la fortaleza que es Rayados de Monterrey, y hay una marca de tres victorias para la pandilla, una para los del pacífico y un empate. Precisamente en el último partido en la cancha de Mazatlán, el equipo local ganó, duelo celebrado hace casi un año.

Ahora van con la misma y firme idea de defender la casa y dar un golpe de autoridad en la fecha 3, antes de entrar en una breve pausa por los amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia.

Monterrey 3-2 Mazatlán 18-07-2025

Mazatlán 1-0 Monterrey 25-02-2025

Monterrey 0-0 Mazatlán 21-09-2024

Monterrey 2-1 Mazatlán 10-03-2024

Mazatlán 0-3 Monterrey 14-07-2023