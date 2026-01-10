Mazatlán 0-0 Bravos de Juárez: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY viernes 9 de enero, partido de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

La Liga BBVA MX vuelve este viernes 9 de enero de 2026 con el duelo entre Mazatlán FC y FC Juárez, partido que abrirá oficialmente el torneo Clausura 2026. El estadio El Encanto, será el escenario del tradicional y primer Viernes Botanero del año, en un choque que enfrenta a dos equipos necesitados de protagonismo desde la Jornada 1. Mazatlán se mide vs Bravos de Juárez, que lo podrás ver EN VIVO y GRATIS, a través de Azteca Deportes .

Te puede interesar: Fecha y hora: ¿En qué horario ver el Xolos de Tijuana vs América en la Jornada 1 del Clausura 2026?

Mazatlán llega a la Jornada 1 envuelto en un entorno de incertidumbre, la salida de Robert Dante Siboldi, han marcado el inicio de una etapa de transición. Bajo la conducción de Christian Ramírez, el conjunto sinaloense afronta el torneo con bajas importantes, entre ellas la salida de Nicolás Benedetti, por lo que la localía se presenta como un factor clave para iniciar el semestre con el pie derecho.

Te puede interesar: CONFIRMADO: André Jardine es BAJA del América en el Clausura 2026

FC Juárez inicia un nuevo proyecto deportivo con la llegada de Pedro Caixinha al banquillo. Tras la salida de Martín Varini a Necaxa, el técnico portugués asume el reto de imponer orden táctico y regularidad en un equipo que ha mostrado dinamismo ofensivo en torneos recientes. La atención estará puesta en la adaptación de sus refuerzos, como Ettson Ayón, dentro del nuevo esquema.

Juárez acumula siete partidos de liga sin perder ante Mazatlán, con saldo de cinco victorias y dos empates, una racha que los locales buscarán cortar ante su afición en el arranque del campeonato.

El duelo promete intensidad, errores propios del inicio de torneo y momentos de ida y vuelta, característicos de una Jornada 1, Mazatlán apostará por la urgencia de sumar puntos y su localía, mientras que Juárez intentará mostrar de lo que pueden llegar a ser capaces desde el inicio del Clausura 2026 de la mano de su nuevo estratega. El encuentro se disputará a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México)

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Jugador de la Selección Mexicana se queda sin equipo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026