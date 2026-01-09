ÚLTIMA HORA: Jugador de la Selección Mexicana se queda sin equipo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este viernes 9 de enero del 2026, se dio a conocer que un jugador de la Selección Mexicana que se encuentra en la contienda por ser convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se quedará sin equipo.

El entrenador del San Diego FC, Mikey Varas, informó que el Chucky Lozano no entra en planes del club para este 2026, por lo que el jugador franquicia del club y uno de los mejores pagados de la MLS, dejará al equipo.

San Diego FC head coach Mikey Varas on the breaking news that Mexican international Hirving “Chucky” Lozano is OUT. pic.twitter.com/TunriF4F8V — SanDiego.Futbol (@SanDiego_Futbol) January 9, 2026

El directo deportivo del San Diego FC explica los motivos de la salida de Chucky Lozano

De igual forma, el director deportivo del club, Tyler Heaps, declaró que han tenido varias reuniones con el representante del jugador para hacerle conocer que no cuentan con él para la temporada y que buscarán venderlo.

“Hemos tenido muchas conversaciones con Hirving y sus representantes durante el parón de temporadas, también la temporada pasada. Les hemos comunicado que no será parte de nuestro plan deportivo de ahora en adelante. No fue una decisión que tomamos a la ligera, fue algo que conversamos con los dueños, los líderes, Mikey y yo. Lo hemos comunicado al resto del equipo. Trabajaremos en encontrar la mejor solución de salida. Creemos que una venta es lo mejor para ambas partes”.

“Esto fue una decisión que se tomó por un análisis de todo el año. No fue algo que una cosa pasó o pasó a fin de año: habían muchas cosas que analizamos para decidir que no encajamos juntos. No es para juzgar a nadie, ni a nosotros como club ni él como jugador. Decir que solamente no es un buen fit“, agregó el entrenador del equipo, Mikey Varas, quien aseguró que quieren encontrarle nuevo equipo para que Chucky esté en el Mundial que se jugará en México y que no hubo mayor choque tras darle a conocer la decisión".

🇲🇽 BREAKING: San Diego FC sporting director Tyler Heaps says club-record signing Chucky Lozano is not in the clubs plans for 2026.



Heaps told media today including @SanDiego_Futbol that decision is sporting + playing time.



Lozano one of highest paid players in MLS. pic.twitter.com/OmTFEcBymR — Tom Bogert (@tombogert) January 9, 2026

“Apreciamos las contribuciones de Hirving el año pasado, pero conforme avanzó la temporada, por el estilo de juego y el ambiente, consideramos que es mejor tener otra opción. Es un fantástico jugador, no hay duda cuando miras su carrera y lo que hizo el año pasado, pero es más que eso. Hablando de lo colectivo, necesitas que cada jugador esté comprometido con y sin el balón, también en las sesiones de entrenamiento. No fue una decisión tomada a la ligera, fue una muy difícil. Esto muestra el compromiso de los dueños en lo que tratamos de hacer. No significa que daremos un paso atrás: tenemos un grupo fuerte y el compromiso de los dueños para seguir mejorando el plantel”.

Por el momento, se desconoce si el futbolista ya ha recibido alguna oferta de algun equipo para poder hacerse de sus servicios. Pero necesita poder tener minutos para poder seguir siendo considerado para jugar en la Liga BBVA MX.