Mazatlán vs Bravos de Juárez: Alineaciones del partido de la Jornada 1 del Clausura 2026

La emoción de la Liga BBVA MX vuelve este viernes 9 de enero con el enfrentamiento entre el Mazatlán y los Bravos de Juárez que abrirán la actividad de la Jornada 1 del Clausura 2026 en el Viernes Botanero de TV Azteca.

Mazatlán vs Bravos de Juárez: Alineaciones del partido

Comienza un nuevo torneo y se renuevan las aspiraciones de los equipos y Mazatlán FC buscará realizar un semestre histórico arrancando con el pie derecho su camino en el Clausura 2026 ante unos Bravos de Juárez que buscarán repetir su hazaña del semestre pasado cuando por primera vez en su historia se metieron a la Liguilla.

No te pierdas de la emoción del regreso de la Liga BBVA MX

Alineación de Mazatlán:

33.- Ricardo Rodríguez

11.- Edgar Bárcenas

5.- F. Almada

4.- J. Díaz

23.- Jordan Sierra

28.- Jesús Hernández

35.- Jefferson Intriago

20.- Mauro Lainez

10.- Omar Moreno

90.- Fabio Gomes

199.- Iván González

Alineación de Bravos de Juárez:

1.- Sebastián Jurado

3.- Moisés Castillo

33.- Francisco Nevárez

2.- J. Murillo

237.- E. López

18.- Homer Martínez Yepez

9.- Madson

21.- Ricardo Oliveira

5.- Denzell García

11.- José Luis Rodríguez

19.- O. Estupiñán

