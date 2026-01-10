Mazatlán vs Bravos de Juárez: Alineaciones del partido de la Jornada 1 del Clausura 2026
Este viernes arranca la actividad del Clausura 2026 con el duelo entre Mazatlán y Bravos de Juárez
La emoción de la Liga BBVA MX vuelve este viernes 9 de enero con el enfrentamiento entre el Mazatlán y los Bravos de Juárez que abrirán la actividad de la Jornada 1 del Clausura 2026 en el Viernes Botanero de TV Azteca.
Mazatlán vs Bravos de Juárez: Alineaciones del partido
Comienza un nuevo torneo y se renuevan las aspiraciones de los equipos y Mazatlán FC buscará realizar un semestre histórico arrancando con el pie derecho su camino en el Clausura 2026 ante unos Bravos de Juárez que buscarán repetir su hazaña del semestre pasado cuando por primera vez en su historia se metieron a la Liguilla.
Alineación de Mazatlán:
- 33.- Ricardo Rodríguez
- 11.- Edgar Bárcenas
- 5.- F. Almada
- 4.- J. Díaz
- 23.- Jordan Sierra
- 28.- Jesús Hernández
- 35.- Jefferson Intriago
- 20.- Mauro Lainez
- 10.- Omar Moreno
- 90.- Fabio Gomes
- 199.- Iván González
Alineación de Bravos de Juárez:
- 1.- Sebastián Jurado
- 3.- Moisés Castillo
- 33.- Francisco Nevárez
- 2.- J. Murillo
- 237.- E. López
- 18.- Homer Martínez Yepez
- 9.- Madson
- 21.- Ricardo Oliveira
- 5.- Denzell García
- 11.- José Luis Rodríguez
- 19.- O. Estupiñán
