Mazatlán vs Bravos de Juárez: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026?

Este 9 de enero el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, arranca con el Viernes Botanero en el que el equipo de Mazatlán recibe en el Estadio El Encanto al conjunto de Bravos de Juárez, día especial porque es el comienzo del camino hacia la conquista de los objetivos planteados.

Mazatlán y Juárez abrirán el telón, y este partido lo podrás ver EN VIVO a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, desde las 6:50 de la tarde con la narración de Cristian Martinolli, el análisis de Luis García y Luis Roberto Alves Zague, y en cancha Carlos Salgado.

El torneo mexicano Clausura 2026 con el Mazatlán y Juárez como equipos que abren el telón, están listos para las acciones y han hecho todo lo posible trabajando en la pretemporada para arribar a esta fecha 1 con el mejor equipo, aunque como suele ser una tendencia, las escuadras no presentan su mejor versión hasta que suman minutos y en este caso cierran también fichajes.

¡Atención, Cañoneros! Es momento de aprovechar, disfrutar y vivir la Liga MX en la Perla del Pacífico.



El antecedente de Mazatlán vs Juárez

El último partido que celebraron estas dos escuadras, terminó con una victoria para Juárez en agosto del año pasado en la frontera. Los Bravos han tenido sobre Mazatlán mejores resultados, y es que de los últimos cinco partidos, los Bravos han vencido en cuatro choques y hay un empate en los registros.

Mazatlán busca cambiar la historia y las estadísticas y tiene la oportunidad de que en el arranque del torneo comiencen a llegar los puntos.



Juárez 1-0 Mazatlán 29-08-25

Mazatlán 1-1 Juárez 10-01-25

Juárez 1-0 Mazatlán 13-09-24

Mazatlán 0-2 Juárez 19-04-24

Juárez 3-1 Mazatlán 01-09-23

Niños gratis, HOY en el partido Mazatlán vs Bravos

Destaca que en partido de la Jornada 1 en el Encanto, el acceso a los niños será gratis, ha anunciado el equipo cañonero en sus redes sociales, con lo que los aficionados se han comenzado a emocionar y se espera una buena entrada para el partido de la fecha 1.