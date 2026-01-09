Estos son TODOS los JUEGOS que Cruz Azul tendrá en el Estadio Cuauhtémoc en el Clausura 2026

El jueves 8 de enero fue uno de los días más intentos y movidos dentro de La Noria, pues después de que se confirmara su salida del Estadio Olímpico Universitario, la directiva de Cruz Azul y la Liga BBVA MX confirmaron que el club celeste disputará sus juegos de local del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc.

cruz azul

Vale decir que esta no es la primera vez que Cruz Azul viaja al estado de Puebla para disputar sus compromisos de local; sin embargo, sí será la primera ocasión en que el cuadro celeste enfrenta una temporada completa en el inmueble de la Franja de Puebla. Ante ello, vale la pena conocer todos los juegos que el club disputará en este recinto.

¿Qué juegos del Clausura 2026 disputará Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc?

Básicamente, el cambio que tendrá Cruz Azul será de pasar sus juegos como local en CU a llevarlos directamente al Estadio Cuauhtémoc. Dicho esto, el conjunto de la capital del país disputará un total de ocho compromisos de la temporada regular más los que se puedan sumar en la etapa de Liguilla.

Con ello, el calendario oficial de Cruz Azul contempla que el club disputará los juegos como local ante escuadras como Atlas, Puebla, Tigres, Chivas, Atlético de San Luis, Pachuca, Xolos de Tijuana y cerrando su participación en la campaña regular frente al Necaxa, teniendo las siguientes fechas:

Cruz Azul vs Atlas | 13 de enero | 21:00 horas (sujeto a cambios).

Cruz Azul vs Puebla | 17 de enero | 21:00 horas.

Cruz Azul vs Tigres | 15 de febrero | 19:00 horas.

Cruz Azul vs Chivas | 21 de febrero | 21:00 horas.

Cruz Azul vs San Luis | 7 de marzo | 17:00 horas.

Cruz Azul vs Pachuca | 4 de abril | 19:00 horas.

Cruz Azul vs Xolos | 18 de abril | 17:00 horas.

Cruz Azul vs Necaxa | 26 de abril | 19:00 horas.

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul jugó en el Estadio Cuauhtémoc?

Curiosamente, la última vez que Cruz Azul jugó en este estadio también lo hizo como local. El partido se llevó a cabo el pasado el 8 de noviembre como parte de la Jornada 17 del torneo anterior, y presenció una derrota del cuadro cementero a manos de los Pumas por un marcador de 3-2.