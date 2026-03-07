Mazatlán vs León: Alineaciones de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La actividad de la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 arranca este 6 de marzo con el Viernes Botanero entre el Mazatlán FC en contra del León en la cancha del Estadio El Encanto en donde los mazatlecos dirigidos por Sergio Bueno buscarán retomar el buen paso que habían logrado desde la llegada del estratega.

Mazatlán vs León: Alineaciones del partido

Un duelo de la parte baja de la tabla el que enfrentará este viernes al Mazatlán en contra de León. La Fiera llega a la Perla del Pacífico con una racha de dos victorias consecutivas, mismas que ha logrado en condición de local.

Sin embargo, cuando se trata de visitar los números son diferentes ya que solo ha logrado rescatar un empate en lo que va del Clausura 2026.

Por su parte, el Mazatlán logró su primera victoria en casa el pasado fin de semana cuando recibió a Pachuca en el estreno de Sergio Bueno en El Encanto y ahora buscará sumar tres puntos ante la Fiera que le permitan salir de la zona baja de la clasificación.

Alineación de Mazatlán FC:

33.- Ricardo Rodríguez

21.- S. Santos

5.- F. Almada

19.- L. Merolla

4.- J. Díaz

14.- Mauro Zaleta

25.- S. Godínez

17.. J. Ovalle

11.- Y. Bárcenas

7.- Dudú

15.- Brian Rubio

DT: Sergio Bueno

Alineación de León

23.- O. García

28.- D. Ramírez

21.- Steven Barreiro

5.- Sebastián Vegas

7.- I. Moreno

20.- R. Echeverría

26.- S. Reyes

6.- Fernando Beltrán

27.- D. Cambindo

11,. I. Díaz

DT: Nacho Ambríz

