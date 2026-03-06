Se fue por la puerta chica de Boca Juniors y hoy es la salvación de un equipo de la Liga BBVA MX

Hay muchos casos de futbolistas argentinos que dejaron su país y hoy brillan en México, como es el caso de José Paradela, ex River Plate que lidera la tabla de goleo de Cruz Azul en este Clausura 2026. Otro sorprendente es el de Ezequiel Bullaude, quien se marchó de Boca Juniors por la puerta chica y hoy brilla en la Liga BBVA MX.

Resulta que, tras menos de 4 meses en los Xolos de Tijuana, el mediocentro italo - argentino arribó a Santos Laguna, equipo que marcha último en este torneo. Aun así, el ex futbolista de Boca ha marcado 3 goles allí. De hecho, este jugador es uno de los animadores en la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 9.

Ezequiel Bullaude, agua en el desierto de Santos Laguna en la Liga BBVA MX

Mientras que los “Laguneros” no pueden salir del fondo de la tabla de posiciones y tienen, posiblemente, la defensa más endeble de la Liga BBVA MX, Bullaude poco a poco va demostrando buenos rendimientos gracias a que le dieron el protagonismo que no había conseguido ni en Boca Juniors de Argentina ni en el Club Tijuana.

De hecho, de los 10 goles a favor que tienen los “Guerreros” en este Clausura 2026, Bullaude ha marcado 3 tantos. Además, es el futbolista no delantero con más tantos en lo que va del torneo; únicamente lo supera Lucas Di Yorio, quien juega en el centro del ataque.

La tabla de goleadores de Santos Laguna en el Clausura 2026

De acuerdo a las estadísticas brindadas por ESPN, sitio especializado en este apartado, estos son los jugadores que han marcado goles en las primeras 9 fechas del Clausura 2026 para Santos Laguna:

Lucas Di Yorio (delantero centro de 29 años): 4 goles.

Ezequiel Bullaude (mediocentro ofensivo de 25 años): 3 goles.

Fran Villalba (mediocentro ofensivo de 27 años): 1 gol.

Carlos Gruezo (pivote de 30 años): 1 gol.

Ezequiel Bullaude no tuvo oportunidades en Boca Juniors

Mientras que en Santos Laguna lleva 3 goles en 8 partidos jugados de esta Liga BBVA MX, en Boca Juniors tuvo apenas 20 partidos en una temporada (8 de titular) y convirtió apenas un gol.

